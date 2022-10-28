【新冠疫苗】1.9萬劑兒童版復必泰疫苗抵港　下周三開打

▲ 1.9萬劑復必泰疫苗兒童配方抵港 下周三開打

復星醫藥於今日（28日）將約1.9萬劑供5至11歲兒童使用的復必泰疫苗兒童配方運送抵港。港府表示，11月2日起，5至11歲兒童如選擇復必泰疫苗，將會以接種兒童配方取代現時接種成人復必泰疫苗部分劑量的安排，接種地點、預約安排和接種間距與現時相同。



該批復必泰疫苗兒童配方今日抵港後，政府人員隨即按既定程序進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。



現時5至11歲兒童現時可於4個兒童社區疫苗接種中心接種成人復必泰疫苗的部分劑量（即三分之一劑量）。因應復必泰疫苗兒童配方抵港，由11月2日起，該年齡組別的兒童如選擇復必泰疫苗，將會以接種兒童配方取代現時接種成人復必泰疫苗部分劑量的安排，接種地點、預約安排和接種間距與現時相同。相比成人復必泰疫苗的部分劑量，港府指使用兒童配方會令接種流程更具效率。



疫苗顧問專家委員會早前向醫務衞生局局長提交建議，認為在現時的疫情下，認可使用復必泰疫苗的兒童及幼兒配方作為預防新冠肺炎的效益大於風險。

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記者：鄧凱文