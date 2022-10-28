  • 25°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 21:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【季前賽】教主Anson Lo再度亮相　將有ERROR成員客串演出【多圖】

娛樂 19:57 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

ViuTV原創劇《季前賽》在今晚（10月28日）播出第5集，整體口碑不錯。至於在《季前賽》演姜濤媽媽的童愛玲，一向被稱為「男神磁石」，合作對手由當年黎明到現在的姜濤，她笑言對方電力十足。

姜濤與童愛玲今次首次合作，她感開心地指：「覺得好幸運，由Leon到姜濤都可以合作，今次最大挑戰係佢做我個仔，咁好嘅一個仔點會唔要佢、捨得對佢差？我將所有母愛都比晒佢啦，呢個真係最大挑戰。我親生仔細過姜BB，冇佢咁乖咁生性，佢好似姜濤咁就好啦。」

【季前賽】《造星IV》首位劇集女主角　葛綽瑤演軍醫與姜濤談情【多圖】

姜濤與童愛玲。

Edan與193再合作

另外，之前已在劇集《男排女將》合作的呂爵安（Edan）、郭嘉駿（193）再度碰頭，Edan自爆與193劇內有親密關係，Edan稱：「193角色同現實一樣，都係成日語無倫次！上次同佢戲合作都係《男排女將》，仲要冇咩對手戲，加上當年大家新人對拍劇冇咩認識，希望今次有新感覺比大家。」 

193於劇中任職倉務員，他指以前做Sales常到倉工作，更自爆當年被舊上司嫌棄。

他笑指：「舊時我公司要好整齊，我就成日著『賴屎褲』露晒啲底褲出嚟，經理睇唔過眼就點我入倉，咁其實都輕鬆啲嘅。依家做嘢認真好多，我為呢部劇加操咗好多，得我同張繼聰練咋，你就知我幾咁勤力。」

而且193為此劇剪短頭髮，更話夾埋髮型師騙導演，成功保住前額，更大讚新髮型令自己後生了。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

教主再登場

此外，教主盧瀚霆（Anson Lo）在第3集客串登場，令神徒興奮，原來教主還會又出現，將在第7集再現身。

除此，ERROR成員何啟華（Dee哥）也將客串演出，將在第10集出現，從劇照估計將會是個喜劇角色。

最新影片推介：關楓馨專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線
18:04 2022/10/25
【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線
【季前賽】張繼聰與姜濤鬥波無年齡隔膜 　阿聰樂意接觸年青人：否則很易脫節
19:36 2022/10/26
【季前賽】張繼聰與姜濤鬥波無年齡隔膜 　阿聰樂意接觸年青人：否則很易脫節
【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生
18:10 2022/10/27
【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生

你可能感興趣

【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線
18:04 2022/10/25
【季前賽】葛綽瑤首拍劇即與姜濤談情　Yoyo不怕姜糖不滿：BB級感情線
【季前賽】張繼聰與姜濤鬥波無年齡隔膜 　阿聰樂意接觸年青人：否則很易脫節
19:36 2022/10/26
【季前賽】張繼聰與姜濤鬥波無年齡隔膜 　阿聰樂意接觸年青人：否則很易脫節
【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生
18:10 2022/10/27
【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生
娛樂人物職業 姜濤 郭嘉駿 呂爵安 何啟華 盧瀚霆 季前賽 演員 ViuTV Error

最高瀏覽

【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【COLLAR成員】戴穎自MIRROR演唱會事故後首發文　Ｗing：守護我們的Soching
今日 16:16
【COLLAR成員】戴穎自MIRROR演唱會事故後首發文　Ｗing：守護我們的Soching
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫