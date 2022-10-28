【立法會選舉】政府刊憲公布8名當然選委　包括科大新校長朱葉玉如、政府專家顧問劉澤星

▲ 立法會選委會界別有4席懸空，補選將於12月18日舉行，由1,400多名選委投票選出。（經濟日報資料圖片）

立法會選委會界別有4席懸空，補選將於12月18日舉行，由1,400多名選委投票選出。政府今日刊憲，宣布8名當然選委登記有效，分別來自4個界別分組，包括新任香港科技大學校長朱葉玉如，及政府專家顧問劉澤星。

根據法例，教育界16席當然選委，由「指明職位」出任，包括本港11間大學的校長。不過，代表「科大校長」的當然選委席位，本身由科大校董會主席廖長城出任，而非台灣出生的上任校長史維。本月19日上任科大校長的朱葉玉如，最新接替廖長城出任該席位。

值得一提的是，朱葉玉如本身是全國人大代表，原本已循「港區全國人大代表及港區全國政協委員」界別分組，出任當然選委。

醫學及衞生服務界方面，劉澤星今年7月接替梁卓偉，出任香港大學李嘉誠醫學院院長，因此亦循此「指明職位」成為當然委員。

至於工程界，交通諮詢委員會委員黃慧敏、以及橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會吳孟冬，均成為當然委員

其餘4人則來自建築、測量、都市規劃及園境界，分別為香港園境師學會會長陳元敬、房委會委員劉詩韻、城規會委員廖凌康，以及大嶼山發展諮詢委員會委員劉振江。

今次立法會補選，下月1日至14日展開提名期。在12月18日的投票日，投票站及中央點票站將設於灣仔會展中心，懲教院所及跑馬地警署、竹篙灣社區隔離設施，亦會設有專用投票站。

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責任編輯：胡偉明