【新冠口服藥】港大研究指2款藥有效減染疫死亡及入院率　惟未打針者服默沙東無顯著作用

▲ （陳國峰攝）

本港於第五波疫情中引入2款新冠口服抗病毒藥，港大醫學院繼早前分析2款藥對住院患者效用後，再進一步分析對非住院確診者的成效，結果發現與對照組相比，分別服用2款藥的患者死亡風險顯著降低逾2成至6成；惟未接種疫苗的患者，服用默沙東藥後對死亡率及入院率均沒顯著分別。

港大醫學院分析了在今年2月26日至6月26日期間，全港呈報確診的非住院患者數據，研究期間共有1,074,856人呈報確診。團隊從中篩選適合服用口服抗病毒藥的病人並分為兩組，包括4,983名服用默沙東藥物的患者，與49,234名未有服用的對照組；及5,542名服用輝瑞藥物的患者，與54,672名未有服用的對照組。

結果發現，與對照組患者相比，使用2款藥物患者均可降低死亡、入院及病情惡化風險達24%至66%，不過對於未接種疫苗的患者，服用默沙東藥後對死亡率及入院率則沒顯著分別。研究結果已於醫學期刊《刺針》發表。

對於默沙東藥成效較不顯著，負責研究的港大醫學院藥理及藥劑學系和家庭醫學及基層醫療學系助理教授、醫衞大數據深析實驗室黃競浩解釋，輝瑞藥排斥較多抗藥性藥物，故使用默沙東藥病人一般較年長及多長期病，疫苗接種紀錄亦較少，或因此影響研究結果；他又強調不會就研究向醫生作出應處方哪一種藥物的建議，因要視乎不同病人的臨床情況，及服藥與否的意願。

現時本港流行病毒株為Omicron BA.5，黃競浩坦言，研究屬回顧性質，進行研究當時本港流行病毒株為Omicron BA.2.2，故結果未必能反映現時藥物對病人的成效，但據動物及實驗室研究數據，相關藥物對不同Omicron亞系病毒株效用均相若，又透露團隊現亦著手研究現時病人服藥情況，稍後會再公布研究結果。

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記者：鄧凱文