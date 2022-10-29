【將軍澳交通】將隧年底起免隧道費　城巴2原因不減價不改行將藍隧道

▲ 城巴接受專訪時指，為顧及將軍澳隧道轉車站的乘客需要，旗下路綫不會大規模轉行將藍隧道。（陳永康攝）

將軍澳─藍田隧道今年12月通車，將軍澳隧道將同時免收隧道費。城巴接受專訪時指，為顧及將軍澳隧道轉車站的乘客需要，旗下路綫不會大規模轉行將藍隧道。城巴又指，即使將軍澳隧道免收費，仍不見有減價空間；反而巴士公司與鐵路競爭激烈、營運成本上漲，城巴不排除未來會再削班及申請加價。

為確保班次和票價穩定，城巴促請政府明年收回西隧後，全面免除巴士隧道費，而不是將免收的隧道費存入「專營巴士豁免隧道費基金」，以紓緩營運壓力。

將軍澳區跨區巴士綫依賴將軍澳隧道，城巴新巴策劃及車務編排主管黃漢中坦言，將軍澳隧道「由朝塞到晚」，令巴士在將軍澳區難與港鐵競爭，「香港人時間是寶貴的，好自然會選最快的交通工具」。他認為，將軍澳—藍田隧道的通車，有助分散車流。

至於將軍澳南巴士綫能否改經跨灣橋及將藍隧道出市區，令車程縮短？黃漢中指，會考慮增設一些行經將藍隧道的路綫。城巴新巴企業傳訊經理曾安廸補充，為顧及將軍澳區居民的轉乘需求，相信大部分現有路綫會繼續行駛將軍澳隧道，避免區內交通模式劇變。

至於將軍澳隧道免收費後，將軍澳巴士路綫能否減價？黃漢中指出，現時將軍澳隧道收費僅3元，即使免收隧道費，對營運開支影響亦不大，看不到減價空間。

黃漢中認為過海隧道的隧道費才是影響巴士營運和班次的重要因素。雖然政府已在2019年豁免專營巴士使用政府收費隧道及青馬和青沙管制區的收費，但省下來的隧道費要存入「專營巴士豁免隧道費基金」，用以抵銷票價加幅，巴士公司無法即時「落袋」。

曾安迪指，計及人工、油費、隧道費後，過去不少過海巴士綫要削班才能回本。不過巴士削班潮或未結束，黃漢中說，留意到東鐵綫南行仍有空間吸納巴士乘客，過海巴士路綫不排除要再調整班次，整體票價亦因營運成本上漲，有加價需要。城巴建議政府明年調整三隧收費時，一併免收專營巴士隧道費，並且取消「專營巴士豁免隧道費基金」，減低巴士公司營運壓力。

就將軍澳隧免收費後，巴士有否減價空間，運輸署回覆指，專營巴士的車費由行政長官會同行政會議為各巴士專營權所批准的車費等級表釐定，收費標準取決於有關巴士綫的組別和行車里數。

九巴回應指，九巴有35條巴士路綫服務將軍澳區，由於專營巴士須行走指定路綫，暫時沒有計劃改動路綫，現行車費不受影響。另外九巴早前獲批開辦一條來往康盛花園及大埔工業邨的新路綫，將會行經將藍隧道。

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記者：陳梓蔚