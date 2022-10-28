【公務員】首長級公務員有國籍要求？　曾國衞：宣誓已符合愛國者治港原則

▲ 曾國衞表示，宣誓已符合愛國者治港原則。 （資料圖片）

立法會政制事務委員會上，有議員建議對首長級公務員提出國籍要求，亦有議員關注公務員入職考試會否加入《憲法》內容。政制及內地事務局局長曾國衞引述公務員事務局局長楊何蓓茵指，目前無意改變國籍規定。

會議上，工聯會立法會議員黃國指，現時持有外國國籍人士可深度參與政策制訂和推行，令人憂慮或動搖「愛國者治港」原則，對於政治安全甚至國家安全都存在一定風險，認為這個「政治雙重效忠」的疑慮，必須得到釋除。

曾國衞回應指，目前所有公務員都要宣誓和簽署聲明，擁護《基本法》和效忠香港特區，認為此舉已符合愛國者治港原則。

被問到會否要求一些受政府資助的員工包括教師，社工，醫護人員等，宣誓效忠政府。曾國衞稱，正在研究哪些人需宣誓。

選委界議員廖長江則關注，會否在公務員入職考試中，加入《憲法》內容，認為他們是最需要正確理解憲法的人。

曾國衞表示，會將意見反映給公務員事務局。

會議亦討論到區議會的去向問題，立法會議員嚴剛認為區議會職能和選舉制度需要作出全面檢討和修訂；新思維狄志遠則認為，應該維持區議會原本功能和民主選舉機制。

曾國衛表示，正研究地區行政檢討範圍，政府持開放態度，並不一定要取消區議會。

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責任編輯︰關景騰

