【兩地合作】梁振英︰香港是全國最可聚天下英才之地　應以港所長與內地互補

▲ 梁振英出席香港資深傳媒人員聯誼會主辦的講座。（資料圖片）

全國政協副主席梁振英今日應邀出席由香港資深傳媒人員聯誼會主辦的講座。他指出，二十大報告中強調要「聚天下英才而用之」，而香港正是全國最可聚天下英才之地，認為應用香港所長，與內地結合互補，以解決國家發展的瓶頸和卡點。

梁振英致辭時表示，二十大報告提出，要在本世紀中葉把中國建設成為綜合實力和國際影響力領先的社會主義現代化強國，而在這項偉大工程中，大部分香港都可參與，尤其為香港的年輕人提供發展事業的機會。香港在法律、貿易、科學、教育、航運等方面具優勢。

他認為，香港年輕人要到內地發展，首先要了解內地的發展情況，要靠傳媒報道，形容香港傳媒更有條件講好中國故事，但「非官方媒體不願講，官方媒體講了冇人睇」。對此，梁振英建議可採先易後難的策略，先多報軟性新聞，慢慢擴至較嚴肅的話題。

有與會者關注疫情對中國經濟的衝擊，梁振英表示，在全球經濟均受疫情打擊下，中國很難獨善其身，但中國經濟的基本實力和彈性都很強，且是全球唯一工業門類齊全的國家，不會斷鏈。

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責任編輯：關景騰