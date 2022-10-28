【康泰清盤】消委會至今接獲2宗投訴　促康泰交代對受影響客戶後續安排

▲ 消委會指，昨日至今接獲2宗相關投訴。（陳靜儀攝）

在港成立逾半世紀的康泰旅行社，其母公司凱撒同盛發展股份有限公司今日（28日）發出公告，指昨日董事會會議已通過，同意康泰旅遊社啟動自動清盤。消委會指，昨日至今接獲2宗相關投訴，分別涉及預訂旅行團或船票而未能取回訂金。基於清盤的公告未有提及對受影響客戶的後續安排，消委會促請康泰旅行社能交代。

消委會指高度關注事件，提醒如經持牌旅行代理商購買指定外遊服務並繳付「旅遊業賠償基金」之印花費，應受基金之保障。消費者可連同附有印花徵費之收據向基金作申請。不過，消委會指，單獨購買機票、船票、或酒店住宿的交易，不在基金的賠償範圍內；受影響的消費者可留意日後清盤人資料公布，並按指示盡快填妥債權申索表格，啟動索償程序。

另外，消委會說，如消費者使用信用卡支付費用，應盡快聯絡發卡機構申請退款（Chargeback），但須注意此退款機制設有申請期限，消費者能否透過此機制成功取回款項視乎各發卡銀行審批政策而定。

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責任編輯：黃悅晴