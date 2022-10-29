【性早熟】台多名3歲幼兒乳房隆起來初經 揭「修護霜含雌激素」致性早熟

台灣發生多名幼兒因使用同一款「修護霜」產品，出現乳房隆起、初來月經等性早熟。涉事公司其後承認有3批號檢驗出禁用成分「雌激素」，已全面進行回收。

率先在facebook專頁撰文示警的馬偕醫院兒童內分泌科醫生黃世綱表示，最近不少兒童內分泌科醫生發現，門診多了一些幼齡的孩子，都因乳房隆起，被家長帶來求診。

這些2至3歲的幼兒，依據性別不同，症狀也略有差異。以女孩來說，大多是乳房提早發育；而男孩除了乳房發育之外，甚至有乳暈顏色變黑的情況。甚至有僅3歲多女童，初經就已經來報到。醫生詳細追問後，發現這些孩子都正在使用一種被歸類為「修護霜」的保養品。

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黃世綱醫生接受台灣ettoday訪問時表示，女童若有使用到雌激素產品，會造成提早發育和月經提早報到，男童則可能有乳房發育以及乳暈變黑等問題，臨床經驗顯示停用就會改善。

綜合台媒報道，涉事的誼辰佳國際實業有限公司及後發布回收聲明，指公司販售之We Charming 唯睛品「菁萃深效修護霜」，因製造商生產流程疏失，誤用錯誤原料，導致部分產品成分含有不當成分（雌激素），全面回收3批號產品。

台食品藥物管理署也證實，桃園衛生局已經接獲此案，違規情形與產品數量還在調查釐清，而化妝品添加禁用成分依法最高可處分500萬元新台幣罰款。

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責任編輯：羅嘉欣