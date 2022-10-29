【天氣報告】強烈熱帶風暴尼格下周逼近本港　周二市區低見20度

▲ 強烈熱帶風暴尼格下周逼近本港，周二市區低見20度。（資料圖片）

天文台預測強烈熱帶風暴尼格會在未來一兩日橫過呂宋並移向南海北部，但隨後的路徑及強度存在變數，在下周中期最接近本港，屆時氣溫將跌至20度。本港地區今日（29日）天氣預測，天晴、日間乾燥，氣溫介乎23至30度。吹和緩東至東北風，展望隨後一兩日持續天晴乾燥，下周初風勢頗大。

天文台表示，乾燥的東北季候風會在今明兩日持續為華南帶來晴朗的天氣，受一股東北季候風補充影響，下周初廣東沿岸北風增強。而強烈熱帶風暴尼格集結在馬尼拉之東南偏東位置，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過菲律賓中部及呂宋一帶。

▲ 天文台預測風暴路徑圖。

天文台預測路徑，尼格逐步逼近本港且增強，在下周三（11月2日）逼近本港約500公里範圍。根據9天天氣預報，下周初起開始大風，周二至最低氣溫僅20度，而且天氣開始轉差，天文台料有幾陣驟雨，離岸及高地風力再增強，間中吹8級風。

▲ 天文台9天天氣預報。

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責任編輯：李榮忠