【天氣報告】風暴尼格明晚闖本港800公里範圍內　屆時天文台考慮發出一號戒備信號

▲ 強烈熱帶風暴尼格下周逼近本港，周二市區低見20度。（資料圖片）

天文台預測強烈熱帶風暴尼格會在未來一兩日橫過呂宋並移向南海北部，但隨後的路徑及強度存在變數，在下周中期最接近本港，屆時氣溫將跌至20度。本港地區今日（29日）天氣預測，天晴、日間乾燥，氣溫介乎23至30度。吹和緩東至東北風，展望隨後一兩日持續天晴乾燥，下周初風勢頗大。

【12︰30】

天文台指，熱帶氣旋尼格會在明晚進入本港800公里範圍內，天文台會視乎尼格的發展及動向，在周日晚至周一早上考慮發出一號戒備信號。

此外，一股東北季候風補充會在下週初抵達華南。受到尼格及東北季候風的共同影響，本港下週初至中期風勢頗大，離岸吹強風，下周中期高地風力可能達到烈風程度。進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。

【10︰00】

天文台表示，乾燥的東北季候風會在今明兩日持續為華南帶來晴朗的天氣，受一股東北季候風補充影響，下周初廣東沿岸北風增強。而強烈熱帶風暴尼格集結在馬尼拉之東南偏東位置，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過菲律賓中部及呂宋一帶。

▲ 天文台預測風暴路徑圖。

天文台預測路徑，尼格逐步逼近本港且增強，在下周三（11月2日）逼近本港約500公里範圍。根據9天天氣預報，下周初起開始大風，周二至最低氣溫僅20度，而且天氣開始轉差，天文台料有幾陣驟雨，離岸及高地風力再增強，間中吹8級風。

▲ 天文台9天天氣預報。

HKET APP健康台更多都市疾病影片： https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載： https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠