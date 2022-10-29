【周末好去處】香港殘奧日周日舉辦　首於本港展出杭州亞殘運火炬

▲ 香港殘奧日周日舉辦，首於本港展出杭州亞殘運火炬。（香港殘疾人奧委會圖片）

本港殘疾運動員屢獲佳積。香港殘疾人奧委會將於明日（30日）舉行本年度最大型香港殘疾運動體驗日「香港殘奧日2022」，當中杭州2022年第4屆亞殘運會的火炬更是首次於香港展出。

「香港殘奧日2022」活動節目豐富，包括各項殘疾運動示範、展覽、體驗及運動員分享座談會，冀透過多元化的運動項目，鼓勵大衆、殘疾人士與其家人及親友，共同體驗運動樂趣，體現傷健共融精神。

當日的展覽將展示運動員的獎牌和國際大型綜合運動會的紀念品，杭州2022年第4屆亞殘運會的火炬更是首次於香港展出，香港大眾將能搶先一睹火炬真面目，提前感受亞殘運的氣氛。

活動詳情︰

時間︰10月30日（下午1時至6時）

地點︰調景嶺體育館（調景嶺港鐵站 A 出口）

預先報名及參加現場活動，即有機會換領豐富禮物包（名額1000 份）

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記者：李榮忠