【美麗戰場】大結局兩大謎團未解引爭議被鬧爆　葉念琛親解釋想開續集？

▲ 大結局引爭議！

TVB台慶劇《美麗戰場》大結局在昨晚（10月28日）終於播出，由於劇情在最後一周非常緊張，看得觀眾相當肉緊。

昨晚鍾家寶（陳瀅飾）為了20億出賣李靜兒（劉佩玥飾）令她身敗名裂，事後卻只給了一千萬她，又指如果靜兒不幸被告而入獄就多給二千萬，靜兒對家寶不念姊妹情而正式決裂。

幸好，後來徐富貴（林盛斌飾）出手為靜兒求情才解決事件，更令二人感情升溫，不少網民大讚徐富貴有情有義，很喜歡看他們的感情線。

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陳瀅間接害好姊妹

隨後，家寶見到林小美（陳曉華飾）與家明（張馳豪飾）一起，引來妒忌並借機向程裕進（丁子朗飾）透露小美就是當年害他右手被砍斷的人，更間接令小美被丁子朗被殺死。家寶和靜兒得知消息後趕到醫院，小美失救而死，兩姊妹更大鬧一場互摑。

直到尾聲時，龐振宇（方力申飾）再度找上了陳瀅，疑似請求家寶原諒，但理應陳瀅與方力申離婚後，應該與唐昕（朱晨麗飾）過得十分開心。

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兩大謎團未解

豈料鏡頭一轉下，龐振宇得知唐昕搭上爸爸龐國棟（姜大衛飾），下一秒劇情更指振宇在海上失蹤。

唐昕亦疑似與龐國棟或是某人，說：「咪叫咗你放過佢囉。」令振宇的失蹤或者死亡更添懸念。

最後家寶回到2022年的香港小姐選舉，當收到振宇電話時即跑走，而走到出停車場時鍾家琪（蔣家旻飾）再度出現，更問家寶：「家姐你咁急你走去邊呀？」

到底蔣家旻為何再度現身是否回來復仇？方力申的失蹤究竟與誰有關，兩大謎團成為了《美麗戰場》大結局的最大懸念。

這個開放式的結局引起網民熱議，更留言指「睇唔明」、「求其砌埋個結局」。

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網民不接受Open Ending

對於網民普遍不太接受 Open Ending，葉念琛笑謂:「其實以前好多經典劇都係開放式結局， 唔少大家到依家都仲會念念不忘。」

他續指：「我覺得追劇最開心，係追得過癮之餘，仲有種對結局好 上心嘅感覺，一睇完就好想同人分享，鍾意又好、唔鍾意都好，總之引起到討論嘅氛圍， 就係我想大家有嘅感覺。今晚都好多人去我個 Page 度留言，想搵我出嚟講清楚。」

開續集？

談到結局中多項懸念，包括方力申生死、朱晨麗最終和誰通電話、琪琪嗌家姐有何居心等，葉念琛故作神秘謂:「如果真係開拍續集，一定會有答案。」

至於大結局似是為續集埋伏線，對此葉念琛回應:「今晚我哋成班演員一齊睇結局，大家都話好想 拍續集，咁我都見到今晚反應比我預期中誇張，我會考慮吓(拍續集)。」

而葉念琛在社交網亦上載一舉與眾演員舉杯暢飲的照片，相中更見有人舉起2字手勢及寫上「2」字，似乎開拍續集機會很大。

另外，《美麗戰場》昨晚播出結局後，即晚深夜即以逾二萬搜尋登上 Google Trend 首位;該劇在內地同樣掀起討論熱，昨晚更一度先後殺上微博熱搜、微博實況熱聊以及新浪熱榜。

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