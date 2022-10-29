【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾

家用問題備受討論，一名網民近日在網上發貼，稱自己18歲，剛投入社會工作，月入約2.4萬，家人要求每月付3000元家用，但他直言不想俾家用。

該名男網民在連登討論區發帖，稱自己今年18歲，剛投入社會工作，月入約1.8萬元，有時返埋夜更，人工約有2.4萬元，家人要求每月付3,000元家用，但他稱，想儲錢考車牌及買車，而自己消費習慣只有一日三餐，

基本冇咩消費，但係就係唔想俾屋企錢。

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該名男網民詢問應如何解決問題，並發起了投票，結果大批網民認為要俾家用，少數網民認為不需要俾。有網民稱樓主應向家人隱瞞自己薪金，，樓主稱，自己在親戚的公司工作，所以媽媽知道其人工。

大批網民稱認為，樓主居住在家中，現時有收入幫補吓十分正常，直言搬出去住交租都唔止；樓主又稱，不想俾家用還有其他原因： 「佢哋（屋企人）搵多高我好多」，但網民批「佢地唔洗留錢退休？佢地搵幾多係佢地辛苦建立嘅，同你比唔比家用兩回事」、「唔想俾就搬出去」。

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最後樓主更新自己將全數人工交給母親，「冇錢食飯時問佢拎500」，而母親就到時候會買一輛40萬的車給樓主。

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責任編輯： 王明芳