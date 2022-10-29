【殺手病】大腸癌列本地致命癌症第２名　食紅肉過量及家族遺傳高危？

▲ 大腸癌列本地致命癌症第２位。

醫管局轄下的香港癌症資料統計中心，公布最新癌症統計數字，2020年新增34,179宗個案，較前一年減少2.6%；2020年頭5位常見癌症排名與2019年一樣，依次為肺癌、大腸癌、乳腺癌、前列腺癌及肝癌，分別錄5,422宗、5,087宗、4,988宗、2,315宗及1,735宗，合共佔全港癌症新症個案57%以上。

大腸是消化系統的最後部分，分為結腸與直腸。有時大腸內壁細胞會不正常生長，出現息肉、潰瘍或其他形態腫塊，但這些大部份的腫塊為良性的，唯亦有小部份息肉可能發展成為惡性腫瘤，變成大腸癌。

大腸癌的風險因素包括飲食纖維含量不足、進食大量紅肉和加工肉食、缺乏體能活動、肥胖、飲酒和吸煙。據統計，這4類人患上大腸癌的機會較高︰

帶有遺傳性的腸病

大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」

過往有大腸瘜肉

有大腸癌家族史，尤其直系親屬

早期的大腸癌或全無症狀，常見徵狀包括：

大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血。

排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）

糞便形狀改變（幼條狀）

大便後仍有便意

無故體重下降

下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

身體出現貧血徵狀

如果及早發現並接受治療，很多大腸癌個案都可以根治。整體患者的五年相對存活率為58.2%，當中第一期及第二期患者的五年相對存活率甚高，分別為95.7%及87.3%。第三期的五年相對存活率下降至68.7%，而第四期的五年相對存活率進一步下降至9.3%。

了解大腸癌的徵狀及成因亦有助及早察覺病情。即使不幸患上大腸癌，認識其治療方法及學習治療期間與之後的護理調養，可以加速康復和預防大腸癌復發。

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責任編輯：吳卓峰