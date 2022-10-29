【公營醫療】盧寵茂︰人手流失嚴重成惡性循環　研究強制醫護服務一定年期

▲ 盧寵茂︰人手流失嚴重成惡性循環，研究強制醫護服務一定年期。（資料圖片）

《施政報告》提出，縮短專科新症輪候時間，成立基層醫療管理局推展基層醫療服務。醫務衞生局局長盧寵茂表示，縮短病人輪候時間將涉及整個醫療系統多個需要優化的問題，而且公營醫療人手流失嚴重，正研究強制醫護人員要服務一定年期才能離開公營系統。

盧寵茂表示，本港近九成專科服務由公立醫院提供，但只有不足一半專科醫生在公立醫院服務，而且本港醫療體制太偏重醫院服務，重治療不重預防，市民只要有少許不適便想到醫院看專科，增加公營醫療系統壓力，要長遠解決專科輪候時間長的問題，需要發展基層醫療，改變「重治療、輕預防」的觀念 。

近年受人手流失及新冠疫情影響，施政報告提出公立醫院醫生需服務一定年期才能離開公營體系。盧寵茂指，近十年，離開的人越來越年輕，近幾年更有趨勢，醫生未夠40歲已離開，希望同僚不要抱著應該轉去私營醫院的想法，他認為這種趨勢只會造成惡性循環，令留下的人更辛苦；至於年期的長短會持開放態度，不擔心措施會造成反效果。

這樣的趨勢會造成惡性循環，離開後，剩下的工作誰負責呢？工作壓力加大了，對留下來的會更辛苦、更有壓力，覺得為何我會這樣呢？我想説一句，希望大家同事千萬不要有這樣心態，覺得離開去私營是應該的。

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責任編輯：李榮忠