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【共創明Teen】恒基捐款2,500萬元支持計劃　提名280人成為義務友師

社會 11:59 2022/10/29

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恒基捐款2,500萬元支持計劃，提名280人成為義務友師。（資料圖片）

政務司司長陳國基率領的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，日前推出「共創明TEEN計劃」，為2,000名居於劏房的初中生，提供財政支援及師友配對。恒基兆業地產集團表示，將捐款2,500萬元，並提名共約280人參與計劃，成為義務友師。

恒基成為計劃的「合作夥伴委員會」副主席，集團主席李家傑表示，計劃集結政、商、民三方面的力量，一同扶持基層家庭學生，幫助他們開闊眼界，為他們提供力爭上游的機會，十分有意義。

作為商界一份子，恒基地產將會不遺餘力支持今次計劃，希望社會各界可以一齊出力，為香港的未來作育英才，亦希望各位同學把握機會增值自己，克服困難，勇敢追夢。

恒基透過李兆基基金捐款2,500萬元，並提名共約280人參與計劃，成為義務友師。其中，恒基系內公司，包括恒基地產、香港中華煤氣、美麗華集團、香港小輪集團及偉邦物業管理共提名約90位友師；由集團主席李家傑博士擔任主席的百仁基金，則共提名約190位友師。

同時，提供一系列團體活動和體驗，包括參觀香港中華煤氣總部、香港小輪船廠、元朗江夏圍過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」及集團正進行修復的三級歷史建築江夏圍大宅等。

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責任編輯：李榮忠

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