【下流上車族】林敏驄臨時加喊戲催淚　江美儀：係隨住個心同埋感覺做出嚟

▲ 今集又係令觀眾睇到勁心酸。

TVB台慶劇《下流上車族》昨晚（10月28日）一集，車志明(林敏驄飾）再獻感人喊戲，令觀眾大讚驄哥勁有戲。

劇情講到志明和老婆雯慧(江美儀飾)吵架，志明搬去老友細孝(鄧智堅飾)家中暫住， 順道向哎吔阿媽毓霞(鮑起靜飾)發動爭奪公屋計劃。

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志明出招力氹毓霞

志明深夜去到毓霞家中，發現她正在為自己安裝神主牌並慨嘆:「我自己個神位，我唔搞邊個搞呀!我個仔依家連電話都唔聽，個孫仲要跟埋阿媽姓，唔使旨意佢哋幫我安神主牌!」

就在毓霞意志力最薄弱時，志明乘機嗌她「阿媽」討好她，並扮喊說:「我阿媽走嗰陣，我遲遲都唔幫佢安神主牌，我唔肯接受呢個現實，我同個天講如果肯畀番個阿媽我，乜都得!但係事與願違乜都冇發 生......我萬念俱灰諗住同阿媽走同一條路......」

之後志明又謂全靠老婆一直給予支持，才能度過難關，成功氹掂毓霞落搭，鬼馬的志明更將過程錄音，並拿給老婆「邀功」。

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林敏驄江美儀演繹勁催淚

不過原來志明在毓霞家的表現是「戲假情真」，與老婆重修舊好後的志明，在開車載老婆上班期間突然錫了老婆一啖並真情剖白:「多謝老婆，你係我嘅天使!」接着更淚崩說: 「我同老小三(毓霞)講嘅嘢全部都係真，嗰時阿媽走咗，喺我最Down 嘅時候有你出現， 畀咗啲希望我，仲畀埋頭家我......」

心疼老公的雯慧即錫番志明並作出安慰:「我要多謝你就真，你肯搵我做你老婆。」此時喊到口都震埋的志明再說:「係我累你冇咗層樓，仲要 返嚟舊屋做工人......」畫面十級催淚。

「車家兩公婆」驄哥、美儀姐合力晒演技派洋蔥，加上劇組有心思的劇情鋪排，在短短1分半鐘的場口，成功引爆網友淚水，留言大讚:「一秒入戲」、「平時硬硬淨淨，一秒變番細路」、「上一場扮嘢嗌阿媽，下一場喊到口震， 完全兩種戲，真係好勁。」

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一Take過冇NG 幕後人員被感動

驄哥受訪時透露當日一Take過完成拍攝:「事前講好晒要點拍，試嗰時係冇喊出嚟嘅，到真係Roll機就喊咗出嚟，拍完呢場戲見到啲化妝、服裝同事企晒出嚟，佢哋話感動到喊。 初初拍完呢場以為已經好勁啦，但相比後面嗰啲戲只係小兒科!」

美儀姐亦指幕後同事睇到喊，她又指因為這場戲得悉驄哥是性情中人，她謂:「嗰場戲係開工第二日就拍，亦都係佢第一場喊戲，同埋呢場係佢自己話要喊嘅，我都畀佢感動到!」

提到該場她錫了驄哥一啖，美儀姐笑言:「劇本冇寫嘅，都係隨住個心同埋感覺做出嚟。」

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