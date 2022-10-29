【睫毛生蟲】母女眼睛奇癢揭眼睫毛藏八足蟎蟲 醫生：眼瞼內至少逾百隻

眼乾痕癢有機會是蟎蟲作怪？廣東中山一名李姓女子，本月中旬因雙眼奇癢求醫，赫然發現有隻眼睛睫毛藏2隻蟎蟲，醫生建議其同住家人也要檢查，李女便帶79歲母親檢查，發現其母一根睫毛上有14隻蟎蟲，顯微鏡詳細觀察，眼瞼內至少上百隻蟎蟲在爬。

綜合内地媒體報道，李女士母親林婆婆右眼一根睫毛有14隻蟎蟲，林婆婆感到疑惑，「家裡人每周都會帶狗狗去洗澡，自己的毛巾2至3個月就換一次，怎麼引來的蠕蟲。」

醫生透過顯微鏡更發現，外型類似毛毛蟲或蠶寶寶的八足蠕蟲，在取下的睫毛來回扭動，非常嚇人，因這根睫毛上便有14隻蠕蟲，故推斷眼瞼內至少有上百隻蠕蟲生存，需要透過除蟎濕巾和乾眼護理等方式治療。

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醫師稱，人和寵物接觸後沒有及時洗手，在不經意的情況下揉眼睛，就會把寵物身上的蟎蟲轉移到眼睛上，「老年人免疫力差，蟎蟲在他們的眼睛裡往往繁殖較快，所以老年群體中蠕形蟎感染率特別高。」

醫生提醒，養寵物的家庭，除注意日常衛生，還要定期幫寵物驅蟲，「眼睛感染蟎蟲具有一定傳染性，特別是共同生活的人。患有蟎蟲的人使用過的毛巾、床被枕頭等個人用品，其他人也接觸過，會增加感染的幾率，建議同住的人也要就醫檢查。」

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責任編輯：羅嘉欣