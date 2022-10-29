【移民英國】港人計出移英4大難度級別 轟KOL教用$6萬移民=挑戰地獄MODE

近年越來越多香港人選擇移民到英國生活，不過移民後的理想生活可以很豐滿，現實亦可能存在很大的骨感。有已移英的網民用英國生活的基本開支，與港人計劃移民的預算金額，具體計算出港人在英國生活質素轉變和適應當地生活的4個難度等級，認為30萬港元的移民預算是基本、10萬港元已是底線。該網民又炮轟移民KOL教人用6萬元移民英國，簡直是「破地獄」級別，強調在英國生活絕對不是完全無壓力。

最新影片推介

該名網民日前在連登討論區出帖，透露自己經已移居英國生活，他道出英國生活成本不算太高，失業率大概只有5%，認為港人在當地找工作不難。至於生活成本方面，只要不是居住在倫敦，以2個年約40歲的成年人一年正常的開支計算，每個月租金大概700元英鎊、水電120元英鎊、上網雜費60元英鎊，偶然外出食飯約200元英鎊、採購食物成本約300元英鎊，再加上稅項等雜費約1600元英鎊，一年開支大概在2萬元英鎊以内，即是每位成人生活開支約需港幣9萬元。

當齊頭10萬元港紙一年，依個計法絕對唔係省錢寶寶，所以大家可以再減d，自行調節難度，其實都一定無問題。

該網民藉著一個成年人的基本生活開支，具體計算出港人在不同移民預算下的生活質素，對他們適應當地生活的4個難度等級，並羅列出「Easy」、「Normal」、「Hard」和「Hell」四個難度級別，強調在英國生活絕對不是完全無壓力，誠心呼籲準備移英的港人要量力而為，不要太過大安旨意。

簡單等級Easy Mode

該網民指，假如你是一對年約40歲的成年夫婦，在港賣了供了一半的物業準備移民英國，估計最少都有200萬元港幣積蓄，基本上在英國生活經已是「Easy Mode」。

你想買層120萬樓住，仲有80萬慢慢用8年。你唔駛再交租，所以每年net burn得返5萬蚊一個人。10萬兩個人，你有足足8年buffer，可以慢慢搵工唔洗急，你確保到你變BC，你都未burn完。一個唔覺意，你係賣咗層供完嘅私樓，600-800萬港紙拎過去。其實你會係Easy Mode嘅Baby Mode，你嘅生活水平比起香港係唔會點跌，反而會大大提升，講緊嘅係半退休狀態。

基本等級Normal Mode

該網民又指，如果一人平均有30萬港元預算移民英國，這種級別會稱為「 Normal Mode」，認為這類港人將有3年時間慢慢適應當地生活及找工作。

只要你搵到份hea part time，就已經可以保證你過到BNO 5+1入到藉，只要你3年內搵到自己嘅full time job已經好安全。生活水平唔有好大改變，基本上唔會同香港差好遠。我會形容為只要你係正正常常講到英文、肯學肯成為英國人，就一定生存(活)到嘅Normal Mode。

難度級別Hard Mode

網民又指，若果一個成人只有10萬港元移民英國，不諱言這類人士移英後需要有足夠的心理準備，很大機會會面對一定的生活壓力。

你只有一年嘅生命線，你可能需要收緊少少budget去就，例如住share house同消費降級。由於你無buffer可言，你可能真你需要將就一下有工就要去做，英國不致於生存唔到。但頭幾年，生活就真係未必有你份，你需要預計生活水準會差過香港。

地獄級別Hell Mode

網民又誠心呼籲，除非在香港有直接的人身安全問題，否則不建議移民預算少於10萬的港人移居英國。

其實不如係香港熟悉嘅環境儲多一陣錢先，去一個陌生地方重新開始，雖然都唔係話一定成功唔到，但你面對嘅難度會比其他人高好多倍。唔好比部分移民KOL誤導，有個傍身真係個難度係完全唔同。當然你想挑戰難度，我都阻唔到你，但真係唔易玩，好易Game Over。

帖文一出引起大批網民熱烈討論，有網民認為計算方式只著重夫妻或情侶，完全沒有考慮家庭總動員移民數據。但亦引起一眾少網民共鳴，認同移民前應該做好足功課，從而做好移英後的心理準備。

即睇網民回應

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳