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【恐怖車禍】葵涌十字路口8車相撞客貨車翻側 電單車司機傷勢嚴重

社會 13:07 2022/10/29

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葵涌十字路口8車相撞客貨車翻側 ， 電單車司機傷勢嚴重。（車cam L影片截圖）

葵涌發生嚴重交通意外。事發在昨日（28日）傍晚6時許，一輛嘉里物流貨車沿葵涌永基路行駛，衝出十字路口並攔腰撞向另一輛貨車，再先後向一輛電單車、輕型貨車的士及七人車，其後餘勢未了，再逆線撞向另外3輛正等候交通燈號的私家車。

事件中4名男司機受傷，包括中型貨車姓郭（59歲）司機、姓陳（39歲）的士司機、姓張（41歲）私家車司機及姓陳（53歲）電單車司機，全被送往瑪嘉烈醫院治理。當中電單車司機傷勢嚴重，昏迷送院。

警方表示，意外涉及4輛私家車、1輛電單車、1輛的士、1輛輕型貨車及1輛中型貨車。事發時，中型貨車沿永基路往荃灣方向行駛，途至葵福路交界時，撞向停燈等候的1輛私家車，該車被推撞向同樣候燈的電單車、以及沿葵福路右轉入永基路之的士。

中型貨車繼而撞向沿葵福路駛往葵涌的輕型貨車，再撞向交通燈柱及另一私家車，該車被撞至溜後，再撞向其餘2輛私家車。

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責任編輯：李榮忠

 

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