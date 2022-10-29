【恐怖車禍】葵涌十字路口8車相撞客貨車翻側 電單車司機傷勢嚴重

▲ 葵涌十字路口8車相撞客貨車翻側 ， 電單車司機傷勢嚴重。（車cam L影片截圖）

葵涌發生嚴重交通意外。事發在昨日（28日）傍晚6時許，一輛嘉里物流貨車沿葵涌永基路行駛，衝出十字路口並攔腰撞向另一輛貨車，再先後向一輛電單車、輕型貨車的士及七人車，其後餘勢未了，再逆線撞向另外3輛正等候交通燈號的私家車。

事件中4名男司機受傷，包括中型貨車姓郭（59歲）司機、姓陳（39歲）的士司機、姓張（41歲）私家車司機及姓陳（53歲）電單車司機，全被送往瑪嘉烈醫院治理。當中電單車司機傷勢嚴重，昏迷送院。

警方表示，意外涉及4輛私家車、1輛電單車、1輛的士、1輛輕型貨車及1輛中型貨車。事發時，中型貨車沿永基路往荃灣方向行駛，途至葵福路交界時，撞向停燈等候的1輛私家車，該車被推撞向同樣候燈的電單車、以及沿葵福路右轉入永基路之的士。

中型貨車繼而撞向沿葵福路駛往葵涌的輕型貨車，再撞向交通燈柱及另一私家車，該車被撞至溜後，再撞向其餘2輛私家車。

HKET APP健康台更多都市疾病影片： https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載： https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠