【季前賽】劉錫賢驚喜亮相因肥胖致健康出問題　193爆喊晒演技獲讚

▲ 兩個好有火花！

由MIRROR成員姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）、Stanley（邱士縉），以及ERROR成員193（郭嘉駿）和肥仔（梁業），以及張繼聰主演的ViuTV原創劇《季前賽》，自開播以來後反應不俗。

昨晚（10月28日）第五集有193（飾光仔），劇情講述193四年前與損友搶劫士多，士多老闆劉錫賢（飾敏叔）因追賊而被車撞傷，被判入獄的193便因為累劉錫賢受重傷已心感內疚。

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193喊戲晒演技

193出獄後到朋友的收買攤工作，撞正劉錫賢賣舊電視，起初193以為對方不認得自己，可是他很快就在言談間知道劉錫賢其實認得自己並且早已原諒其過錯，更叫對方放下過去，重新前進：「今日嘅你，唔係噚日嘅你！」

聽到劉錫賢原諒自己兼鼓勵他，令193不禁流下男兒淚，令劉錫賢要安慰他，幫他抹眼淚：「過去咗嘅嘢就由佢過去啦，好冇？多啲嚟探敏叔，敏叔就開心㗎喇，好冇？傻仔喊咩啫……」

193這場喊戲隨即引起網上熱議，指很少看到193正經的一面，更表示他演得不錯。

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劉錫賢亮相引關注

不這除了193的喊戲引起網民關注外，劉錫賢的亮相同樣為觀眾帶來驚喜，更大讚他盡顯實力演技。

其實劉錫賢是首屆香港演藝學院戲劇系（導演）畢業生，1988年畢業後加入亞視當藝員，效力亞洲電視達23年直到亞洲電視結束，因此有「亞視忠臣」之稱。

早年劉錫賢以主持綜藝節目為主，後來開始參與電視劇的演出，《我來自潮州》和《縱橫四海》 更成為劉錫賢的代表作。直到現在，也有觀眾以《我來自潮州》中的角色名「朱潤」稱呼劉錫賢。

隨著亞視減少劇集製作，劉錫賢再把工作重心放在主持之上，同時會到中國內地登台，無奈疫情下工作受到影響。

他更坦言工作被暫停而零收入，要靠積蓄過活，銀行户口更一度跌至兩位數。

▲ 劉錫賢 (經濟日報圖片）

體重最高峰達315磅

而且有「肥仔賢」之稱劉錫賢，肥可謂是他的招牌icon，原來自27年前起他已被糖尿病纏身，後來更衍生至血脂、血壓高等慢性病，體重最高峰時達315磅，甚至令他患上抑鬱症。

他曾受訪時表示年輕時對這個病不上心，完全沒有節制自己的飲食，在身體愈來愈脹、糖尿愈來愈嚴重的同時，肥仔賢也發現自己的行動開始變遲緩，甚至幾乎經歷「死亡」一刻。

他說︰「有次在家看電視時突然唞唔到氣，維持10幾秒，當時好驚，但沒事後就不以為然。後來有次回電台工作途中，在的士上再次唞唔到氣，不停想抓住車上的東西，窒息感愈來愈厲害，到回復正常呼吸後便立即去睇急症。」

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患上抑鬱症

及後他更患上抑鬱症︰「一有甚麼頭暈身㷫我就去看醫生，胃有少少痛就驚是胃癌，醫生說其實我是患了恐病症。不停胡思亂想，不敢見人、不想食嘢，同事打電話叫我返工，我就找藉口告假，躲在家中完全不想外出，只想睡覺。最嚴重是睇笑片時，旁邊人在笑，但我一直在喊，甚至想過死，令我開始意識到自己的嚴重程度。」

最後他決心面對自己的病，看中醫及營養師配合飲食，以及有未婚妻的照顧和陪伴下，劉錫賢成功減磅不少，整個人都回復精神，血糖和膽固醇指數亦下降了。

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