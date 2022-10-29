【糖尿病】女子常運動跌倒20日竟過世 醫生警告：1種病不控制會奪命

糖尿病不容忽視，台灣一名中醫分享案列，早前一名婦人因糖尿病控制不佳，後續竟引發腦中風，在一次跌倒後，不到20天就過世。

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據台媒報道，中醫師鄒瑋倫以「蝴蝶風暴」來形容糖尿病的處境。鄒醫師表示，早前一位65歲婦人，平時有運動習慣，長期行山，且有酗酒問題，只是自認身強體壯的她，對於糖尿病控制並不以為意。

直到有一次，她不小心出車禍，膝蓋、小腿有多重擦傷，長達3個月不良於行，主因是疼痛加關節不適，且糖尿病問題導致傷口癒合相當緩慢。

鄒醫師稱，病患也因臥床3個月導致肌肉無力，但家人僅認為車禍後確實該多休息，未特別留意。直到有一次，她前往急症拿藥，處理傷口癒合問題時，不小心跌了一跤，回家後開始愈來愈不能走，家人認為，可能是肌少症導致。只是後來發現，除了走路問題，某天起甚至連講話都有狀況、出現神智不清的現象。送醫檢查才知道，原來當時會在急診室跌倒是因為腿中風。

鄒醫師指出，病人糖尿病血糖控制不佳，導致血管內壁鈣化加厚，但跌倒回家後並沒有留意，而演變成腦中風，不到20天患者就過世。提醒，糖尿病就如同蝴蝶風暴，一沒控制好，可能會衍生很大的問題。

對於糖尿病致病因，新光醫院家醫科醫生柳朋馳以國外學者提出的糖尿病8重奏來看：

1.大腦：腦中神經傳導物質分泌異常，明明不是進食時間，但莫名食慾大開 會想吃東西

2.肝臟：功能不平衡，產生過多葡萄糖，導致血糖偏高

3.肌肉、脂肪細胞：肌肉葡萄糖吸收率下降。

4.胰臟：胰島素分泌減少。

5.脂肪分解過多游離脂肪酸

6.升糖素分泌過多，過度敏感，血糖會變特別高。

7.腸胃道系統：腸泌素分泌不足。

8.腎臟：腎小管葡萄糖再吸收增加。

柳醫生強調，演變糖尿病過程中，器官因為功能異常混亂，導致後續變成糖尿病，換言之，糖尿病並非單一原因所導致。

