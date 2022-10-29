【大型盛事】香港單車節加推報名名額　增至最多5000人參與

▲ 香港單車節加推報名名額，增至最多5000人參與。（資料圖片）

闊別4年的「新鴻基地產香港單車節」將於12月18日舉行，賽事由今日（29日）起上午10時起接受報名。旅發局宣布，「新鴻基地產香港單車節」「50 公里組」及「30 公里」兩個非競賽性質項目的公眾報名反應熱烈，決定即時增加報名名額至最多5,000人，讓更多公眾可以參加。

報名網站

報名日期10月29日上午10至11月6下午 11:59

合資格年齡16至70歲

50 公里組

報名費用︰650元 (每隊(最多 10 人):15,000 元)

路線覆蓋「三隧三橋」，有多段斜坡

建議平均時速需達 29 公里

適合具速度耐力及豐富經驗的單車手

30 公里組

報名費用︰330元

須注意昂船洲大橋有一定斜度，若遇逆風較吃力，下斜講求控車技術

建議參加者平均時速需達24公里

適合有騎行經驗的單車愛好者

除中國香港單車總會競賽會員或其他單車會會員、曾完成「新鴻基地產香港單車節」單車活動，或相近程度單車賽事的人士外，所有50公里及30公里組參加者，須通過11月19日至20日，由大會安排的單車技術評核。