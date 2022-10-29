【六合彩】萬聖節金多寶今晚攪珠 頭獎可高達5,000萬元【即看幸運號碼】
社會 14:55 2022/10/29
六合彩萬聖節金多寶攪珠將於今晚（29日）舉行，該期攪珠將有3,800萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。
攪珠將於明晚9時30分舉行，無綫財經 · 體育 · 資訊台（85台）將直播攪珠過程。萬聖節金多寶獎券的截止售票時間為明晚9時15分。
金多寶「幸運」號碼
|攪珠日期
|金多寶
|攪出號碼（特別號碼）
|9/8/2022
|暑期金多寶
|1 12 25 28 36 46 （13）
|27/6/2022
|回歸金多寶
|1 13 19 26 29 37 （15）
|4/1/2022
|新年金多寶
|2 8 12 14 20 47 （36）
|26/10/2021
|萬聖節金多寶
|9 14 23 28 34 48 （36）
|21/9/2021
|中秋金多寶
|14 15 25 26 32 45 （2）
|1/8/2021
|暑期金多寶
|1 4 9 21 36 42 （3）
根據紀錄，在過去6個金多寶攪珠中，「36」號被攪出過4次，而「1」號及「14」號亦各開出過3次。
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責任編輯：李榮忠