【男人之苦】86個國家及地區男性下體長度調查 倒數3名皆由亞洲國家及地區包辦

英國一項針對世界86個國家及地區男性的陰莖長度進行調查，結果發現，第一名是厄瓜多，平均長度17.61cm，倒數3名則皆由亞洲國家及地區包辦。

英國醫藥網站《From Mars》早前進行研究調查，蒐集86國家及地區的男性陰莖長度，榜首為厄瓜多的17.61c,，第2名是喀麥隆16.67cm，第3名則是玻利維亞16.51cm。

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而倒數3名皆由亞洲國家及地區包辦，包括墊底的柬埔寨10.04cm、倒數第2的台灣10.78cm、倒數第3名則是菲律賓10.85公分，香港則倒數第5是11.19cm。

另其他亞洲國家及地區，包括香港11.19cm排81；日本13.56cm為61名、南韓13.16cm為65名、中國13.07cm為68名、新加坡11.53cm為77名、馬來西亞11.49cm為78名，泰國11.45cm為80名。

《From Mars》的藥劑師及發言人科斯拉（Navin Khosla）針對該數據排名表示，大多數男人都曾好奇自己的尺寸到底夠不夠大，而研究也證明，陰莖長度確實會影響男人自尊心及看待自己的方式。

不過太長也不見得是好事，台灣嵩馥性健康管理中心主任童嵩珍過去就曾指出，曾有一項調查發現，性器官超過13cm以上者，未來發生勃起功能障礙時會變軟的程度會比別人多，長度方面也會縮短，因此短的人不一定比較吃虧。

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責任編輯：羅嘉欣