【兩大視后】傳佘詩曼楊茜堯回巢救亡　合作拍新劇《新聞女王》搶收視？

▲ 兩大視后再度合作？

近年無綫花旦買少見少，胡定欣、李施嬅相繼離巢轉簽邵氏後，早前唐詩詠同樣不續約，決定離巢發展。

有見及此，有傳無綫近日誠邀近年主力內地發展的佘詩曼及楊茜堯回娘家拍劇，有指新劇名為《新聞女王》，由鍾澍佳監製。

在2009年播出的《宮心計》「三好」佘詩曼及「金鈴」楊茜堯當年合作已擦出不少火花，兩位演技爐火鈍青，不但收視最高有50點，楊茜堯亦憑此劇奪得「我最喜愛的電視女角色」獎項。

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佘詩曼楊茜堯收視保證

加上阿佘及楊茜堯向來是收視保證，其中阿佘更憑內地劇集《延禧攻略》、《燕雲台》等劇人氣急升，隨後又接拍不同的內地綜藝節目，成為內地炙手可熱的港星。

雖然消息未知真偽，但若果今次二人真的合作，必令大眾感期待！

早前阿佘曾經為拍攝內地節目而重返電視城，當時她亦表示：「有好劇本我會返嚟嘅！」回巢拍劇隨時有望。

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監製鍾澍佳及楊茜堯表示還未落實

至於監製鍾澍佳回覆傳媒時直認這個劇本正在創作中，但指演員陣容真的未定，任何的組合和可能性都有。

而楊茜堯回應傳媒時表示有接觸，但一切還未落實，暫時都是專心照顧小朋友，但她指若有好的劇本都想拍劇。

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阿佘＋楊茜堯同樣是實力派

其實阿佘近年專注在內地發展，對上一部在TVB拍的劇集已經是2017年的《賭城群英會》，雖然在2018年播出的《延禧攻略》，香港觀眾能看到阿佘的演出，不過一班粉絲都指「唔夠喉」，希望很快能在營幕上看到阿佘的演出。

至於楊茜堯於早前播出的《家族榮耀》，是她產後首度復出接拍的電視劇，當時她逐漸黑化，大展演技，同樣令觀眾叫好！

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