【重男輕女】高齡妻子堅拒生第二胎 恨仔老公竟搵外傭生B

生兒育女理應是夫婦之間的共同計劃，假若雙方未能達成共識，也應該尊重對方的意願。不過，一名獨生女的網民透露，重男輕女的爸爸一直恨生仔，但媽媽早已是高齡產婦，不願意冒險生第二胎。原以為爸爸早已打消念頭，沒想到他為達成生仔願望，竟與家中的外傭姐姐搞上了，最近更宣布外傭姐姐成功懷上了男嬰。

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該名網民在討論區分享她的家庭背景，表示家中一直有僱用外傭，除了打掃家頭細務，主要跟著我媽媽做家庭手工及照顧爺爺。這名外傭在家中擁有獨立房間，生活得十分舒適，平日更會與他們一起吃飯。至於爸爸一直很想要一個兒子，但媽媽誕下她的時候已經32歲，因此不願意再冒險生第二胎。

網民憶述，從小便會聽到爸爸說，「如果妳是個男生，一定更優秀什麼的」等說話。不過，當她長大後，她的爸爸便再沒有抱怨了。原本以為事件經已過去，沒想到家中最近卻突然發生變化。

女網民續稱，媽媽最近開始變得怪怪的，突然每天酗酒，經常喝到狂吐，實在看不下去，便去跟媽媽抱怨幾句。豈料，對方卻說「現在連我女兒也要看不起我，全世界的人都在等著看我笑話」。

另一邊廂，爸爸也變得十分奇怪，他開始單獨與外傭姐姐一起出門，近日更突然召開家庭會議，網民直言沒想到竟然是宣布「家中將添一個弟弟」，當下才意識到原來外傭姐姐懷孕了。

（爸爸）出軌就算了，還對外勞動手，那現在孩子是歸她還是歸我們家？她要怎麼拿到台灣身份證才能陪伴小孩？那需要時間欸！難道是要我媽離婚讓她入主嗎！？整個超荒謬。

網民按耐不住說，自從外傭姐姐懷孕後，爸爸總是叮囑不要姐姐做太辛苦的工作，「除了給她（外傭)薪水，老爸還每天都拿錢給她。我覺得我爸真的讓人很失望，這個外傭也是懷孕了，變得很嬌貴。來台灣找工作直接被包養的感覺，包吃包住包喝包錢，我媽還給她當僕人」。

女網民直言經已忍無可忍，決定帶著媽媽搬出去住，但媽媽卻寧願每日痛苦地死守家中，亦堅拒離開，「她覺得她走了，這個家就變成那個外勞的了」，讓女網民看了相當頭痛，因此在討論區發文求助。

不少網友看到後驚呼渣男爸爸恨仔的心態十分恐怖，，又心疼網民媽媽每日在家中看著渣男渣女出相入對，十分痛苦，建議女網民盡快帶走媽媽。也有網民建議女網民可諮詢法律意見，了解控告外傭侵害配偶權的可行性，又或者能否通報外傭中介，把外傭姐姐列入黑名單。

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責任編輯︰王明芳