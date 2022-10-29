【自助辦理】機場周二起全面推行「登機易」　林世雄︰致力簡化申請或處理過程

▲ 機場周二起全面推行「登機易」，林世雄︰致力簡化申請或處理過程。（資料圖片）

香港國際機場本周二起全面推行「登機易」，年滿11歲的香港居民可以香港特區護照、香港特區簽證身份書或回鄉證可自助辦理出境檢查手續和完成行李託運運輸及物流局局長林世雄今日（29日）發表網誌表示，科技發達令不少繁瑣工序越趨簡化，交通運輸方面，當局會積極朝着這個大趨勢發展，致力簡化申請或處理的過程，便利公眾。

香港國際機場本周二起全面推行「登機易」，保安閘口亦已自助化，已登記「登機易」的旅客只需於鏡頭前掃描容貌，核實身分後便可進入機場禁區登機，無需再次出示身分證明文件或登機證。離港登機閘口亦設有自助登機設施，旅客同樣只需於自助登機閘口鏡頭前掃描容貌，核實身分後即可輕鬆登機。

林世雄指，本周三亦就《道路交通條例》（第374章）下相關規例的修訂提交立法會進行先訂立後審議的程序，視乎立法會的審議，修訂將於今年12月16日生效。

屆時，駕駛人士經電子方式申請電子許可證並獲批後，運輸署會以電子郵件向申請人發送電子許可證檔案，申請人只需自行下載、列印，並在車輛展示即可。電子許可證有效期屆滿時，持有人亦無須把過期的許可證交還運輸署。

航運方面，林世雄表示，政府將分階段推行香港船舶註冊處下的香港註冊船舶和本地船隻使用電子證書/牌照/許可證。首階段將先惠及香港船舶註冊處下的香港註冊船舶，預計於明年中推行；而第二階段則涵蓋本地船隻，預計於2024年中推行。

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責任編輯：李榮忠