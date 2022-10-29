【絲打圍爐】吳千語傳授獵筍盤秘笈　與富三代拍拖形容男友「有投資潛力」

吳千語與林峯分手後，在2018年被爆與坐擁百億身家的富三代男友施伯雄拍拖，可是二人一直十分低調，拍拖4年極少公開合照。

不過近日戀情逐漸浮面，在上月22日吳千語分享的一條外遊vlog內，片尾更首次出現她與施伯雄親密合照。即是終於正式公開承認拍拖。在前日（10月27日），吳千語29歲生日時，男友施伯雄更在個人社交網分享與吳千語抱愛犬單人照，並送上生日祝福放閃。

於昨晚（10月28日），由「蝦頭」楊詩敏和練美娟主持網台節目《絲打圍爐》邀吳千語及陳欣妍任嘉賓，以「獵筍盤秘笈」為題分享結識異性心得。

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教蝦頭脫單

千語在節目激罕少公開談富男友施伯雄，他指，當談到點揀男友，吳千語稱對方要心地好、對事業有熱誠、責任心、要陽光熱愛生活外表大方得體，她表示鍾意一種男士「9點返工，8點會起身做運動，多數呢啲會係成功人士！因為好自律！」同時，吳千語以「有投資潛力」形容自己的筍盤男友。

此外，千語稱不少單身女性朋友向她訴苦指識不到男朋友，她認為首先要擴闊自己社交圈子。

可是蝦頭是出名宅女，千語即謂：「介紹俾你，你都要出去㗎！」更「語重心長」地教蝦頭：「比較實際少少，可以搵離異有小朋友的成熟穩重男士。」

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時刻裝備自己

同時，千語建議蝦頭要出街要悉心打扮，可是陳欣妍認為如果遇到真命天子，如何打扮其實不太大影響，吳千語即反對稱：「呢個唔係㗎！你諗吓第一年見嗰個女仔，佢整體形象對你分別有幾大，你好烏利單刀，同你咁嘅（指蝦頭悉心打扮後）出現，印象分差40分。」

因此，吳千語認為女士時刻要裝備好自己：「興趣愛好，令自己自信心更強。」但她強調自己很少撒嬌，解釋本身粗聲粗氣，更稱在一段關係內，大多時候都扮演「似男人」的角色「理性多啲，實質功能，可能安排好所有嘢」。

可是網民似乎不太認同吳千語言論，而且指她令同場的蝦頭、娟姐及陳欣妍尷尬，紛紛留言稱：「拜金港女，講兩句已經露晒餡，膚淺。所以兩位主持好尷尬」、「吳千語d嘴臉表情好串好奇怪，唔自然，會令人尷尬。」、「（吳千語 ＝ 唔好講太多野） 好名呀 講太露晒餡呀 D質地」、「一睇就知從細鋪路」。

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