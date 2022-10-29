【億元毒品】海關偵破有史以來最大宗冰毒案　椰子水內藏11億液態冰毒

▲ 海關偵破有史以來最大宗冰毒案，椰子水內藏11億液態冰毒。（政府新聞處）

香港海關10月23日透過與海外執法機構進行情報交流，在葵涌海關大樓驗貨場偵破有史以來最大宗冰毒案，檢獲約1.8噸懷疑液態冰毒，估計市值約11億元。以檢獲量及市值計算，均為香港執法部門有史以來破獲的冰毒案件中最大。

海關人員當日檢查一批從南美抵港並報稱載有椰子水的海運貨物，發現載有約7,700樽紙包裝椰子水，其中1,800樽內藏有懷疑液態冰毒，共約1.8噸。

海關呼籲市民提高警覺，切勿參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：李榮忠