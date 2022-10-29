【最新疫情】今日新增5,383宗確診　連續2日回落至6,000宗以下

▲ 今日新增5,383宗確診，連續2日回落至6,000宗以下。（資料圖片）

本港今（29日）新增5,383宗確診，連續2日回落至6,000宗以下，其中本地感染佔5,011宗、輸入佔372宗；另增8宗死亡個案。

372宗輸入個案中，共211宗於機場揪出、共86宗為抵港第1至3日樣本陽性，餘下75宗涉及第四至七日樣本。

學校個案方面，由於今日是周六，沒有學校呈報確診個案，但有一間小學及2間中學，合共3班需停課7日。院舍個案方面，2間安老院舍共3名院友確診，8名院友需要檢疫，另有6間殘疾人士院舍共6名院友確診，25名院友需要檢疫。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.1%及91.7%。

變異病毒株方面，截至10月29日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現202宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、6宗BA.4.6、11宗BF.7及22宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現6宗XBD、一宗BA.2.75.2及7宗BQ.1.1亞系個案。

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責任編輯：李榮忠