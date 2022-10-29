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【聲夢傳奇2】任暟晴出道作《Breath Away》　郭偉亮透露歌詞16歲女生能體會

娛樂 17:55 2022/10/29

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Jasmine出道作《Breath Away》!

今屆TVB選秀節目《聲夢傳奇2》最終由16歲的任暟晴（Jasmine）奪冠，Jasmine更獲得兩位總監陳奐仁及郭偉亮為她度身訂造新歌，認真厲害。

早前他們上載與Jasmine於錄音室的合照，郭偉亮留言：「幫Jasmine錄佢人生第一首屬於佢自己嘅歌，好好記錄！好好記住！好好紀念！」又大讚對方第一次錄音完全不緊張 ，十分叻女。

【聲夢傳奇2】任暟晴奪冠速錄歌追趕炎明熹　TVB力捧Jasmine目標奪新人獎

為Jasmine度身打造

日前陳奐仁及郭偉亮接受娛樂新聞台訪問，當中郭偉亮指Jasmine的聲線及樣子都很容易觸動人心，又指並非很多人有這種特質，故十分厲害，又指今次在歌詞上亦特意着手，相信16歲的女生一定能體會。

陳奐仁則說：「Jasmine係一個後生可愛嘅歌手，所以會整一隻適合佢嘅年齡同佢外表聲域嘅歌。」

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Jasmine出道作《Breath Away》

這首歌名《Breath Away》，Jasmine受訪時亦指這首歌不同傳統的廣東歌，比較外國風。

問到她會否加自己的元素在這歌入面，Jasmine則大賣關子，叫大家期待。

而Jasmine這首出道作，將於在11月5日《聲夢傳奇2海外踢館賽》中便會公開，到時大家必定要留意。

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

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