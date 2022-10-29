【恐怖虐兒】哭喊吵醒爸爸惹禍 2個月大嬰兒受虐失去右臂

尼日利亞一名爸爸，不滿被剛出世2個月的嬰兒哭聲干擾睡覺，竟暴怒下拿起衣架朝bb鞭打，導致bb右臂受傷，最終被逼切除。

綜合外媒報道，據嬰兒20歲的母親法沃憶述，丈夫因無法忍受孩子的哭鬧聲，於是隨手拿起塑膠衣架鞭打剛出世2個月大的孩子，導致孩子失去手臂。

她稱，事發當時，她正在屋外處理事情，當聽到bb悽厲的哭聲後,馬上衝入屋，驚見丈夫正用衣架鞭打bb，並因用力過度導致bb手臂骨折。

當丈夫驚覺用力過度導致bb的手骨折後，還嘗試用木板以及塑膠圈幫助寶寶的右臂定位。

當時她也因指責丈夫的惡行而遭囚禁，因為他要阻止妻子告發他的惡行；還將妻子身上的手機沒收，防止向鄰居求救。

法沃最後成功逃脫丈夫的魔掌，並且獲得協助將bb送院搶救。她事後已向當地的警署報案，告發丈夫的惡行。

由於bb的右臂已呈深藍色並發出異臭味，經過當地醫療專家的評估後，為了保住bb的性命，法沃唯有忍痛答應讓醫生切除bb右臂。

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責任編輯︰王明芳