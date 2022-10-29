【寵物無罪】母長期故意做1件事愛貓中毒亡 女兒悲痛：要怎麼放下孝順她？

飼養寵物前必須謹重考慮，除了合適的居住環境之外，同住家人對毛孩成為家庭成員的意願亦十分重要，否則隨時成為家中的計時炸彈。台灣一名女子在網上發帖哭訴其媽媽故意害死愛貓，不僅長期使用高濃度漂白水清潔家居，更刻意把貓飼料倒在地上予愛貓進食，最終導致貓貓上吐下瀉，求醫證實貓貓化學中毒。事主稱花了20萬元新台幣醫藥費（即約4.9萬港元）搶救，最終不但救不到愛貓，甚至換來母親的連番唾罵，直斥樓主「覺得母親不如一隻貓」，令事主心如刀割地稱：「現在貓貓做了天使，要我怎麼放下疙瘩（鬱結）孝順母親？」

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該事主本周一（24日）在Facebook群組發帖，以「親生母親殺害了我最愛的貓，卻要我好好孝順母親，請問各位會怎麼做？」為題，詢問網民應該如何處理。事主敘述事件經過，指自己在家中飼養了一隻貓，對牠萬般寵愛，但是她媽媽卻不以為然，經常故意把飼料倒到地上各處，由於飼料最後都會丟進垃圾桶，因此事主去年已勸媽媽不要浪費，「請好好珍惜物資（因為所有開銷都我負責），包括家庭用品也是這樣浪費，但她一直覺得是小事，所以沒介意。」

後來(媽媽)覺得買飼料的速度變的很頻繁很密集。媽媽氣到與我爭執，從此在她心裡也許就種下種子。

事主透露，媽媽後來開始以打掃環境的名義，在家裡使用高濃縮的漂白水拖地板、拖浴室等，令家中長期散發出令人刺鼻的氣味，她形容連人聞到都覺得頭暈，「光是人待在那空間都不會感到不舒服，勸說了無數次都被反駁家裡髒就應該打掃。」

事主憶述，愛貓後來開始出現上吐下瀉，隨即帶牠到醫院檢查，獸醫詢問家中最近是否使用了化學物質，「因為貓咪化學中毒」。當事主帶貓貓回家治療期間，她已再三請求媽媽用清水打掃家居，又買了所有適合寵物的清潔用品，但是媽媽一次都沒用過。「每次爭吵完後，媽媽改成在我上班時間打掃，不讓我知道，但返回家中仍然能聞到清潔用品和漂白水，只是經過了長時間揮發後淡一些了。」

自此貓貓再也沒好起來過了，我為了我的寶貝特休一個月照顧她陪伴她，但最後還是沒能好起來。整件事下來真的讓我很難過，每天都在哭，每天都祈禱她趕快好起來，現在她做了天使，要我怎麼放下疙瘩孝順母親？

發文一出，引來大批網民熱烈討論。不少網民認為事主媽媽做法狠毒，令貓貓無辜犧牲，但亦有網民認為媽媽同樣吸入了高濃度漂白水，自己都會生病，批評事主沒有盡力保護貓貓，亦沒有好好跟母親溝通，事主也有一定責任。

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責任編輯︰王明芳