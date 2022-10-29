【癌症殺手】資深玉女歌手患口腔癌4期切舌 復出開個唱淚崩：活著真好

現55歲日本資深女星堀智榮美（堀ちえみ），15歲時以偶像歌手身分出道，由於與中森明菜、小泉今日子等玉女偶像在1982年出道，有「花之82年組」之稱，她經歷結婚、離婚、生子後，至今仍活躍演藝圈，卻在2019年2月宣布罹患舌癌第4期，並火速停工治療。她切除舌頭六成及淋巴結，隨後又發現食道癌，經歷4年抗癌，現在復出，更宣布要舉行演唱會，忍不住落淚：

沒想到我還能夠再唱歌，活著真好。

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綜合外媒報道，堀智榮美罹癌4年，切舌手術歷經11小時之久，除了切除患部並取大腿組織重建，手術結束後，又被告知有食道癌，所幸是第零期。而她切除6成舌頭，發聲還有後遺症，但不曾放棄復出當歌手的目標，每天持續復健。

如今她可以開記者會宣布，明年2月、4月要舉行出道40周年演唱會，面對大批記者，激動淚崩說感慨萬千，但她持續哽咽說著，「我覺得能活著真的太好了……我沒想到還能夠再唱歌」，現場還清唱幾句自己的歌，唱著唱著又哭了。

受到切舌手術影響，堀智榮美說話咬字顯得不是很清楚，但是恢復好氣色重新站在鏡頭前，記者忍不住流淚說：「我也哭了。」而她強調這次開唱並不是終點，而是讓大家知道堀智榮美再度復出。

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責任編輯：羅嘉欣