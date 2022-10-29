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【COLLAR成員】MIRROR演唱會事故距今3個月　So Ching無奈發文：原來今日係28號

娛樂 13:04 2022/10/29

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So Ching（前中）、阿Mo（後左一）與一班舞者朋友。

昨天10月28日正是MIRROR演唱會第4場演出時，發生意外到今3個月的日子，可是事件中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫，他的女友蘇芷晴（So Ching）一直照顧阿Mo。

COLLAR經理人戴穎（Wing）亦在昨天於個人社交平台發文，指：「我們都不會給予Soching任何壓力 尊重她每一個決定」，此外表示：「COLLAR永遠在守候著 直至她成為自在的自己 這是我們團隊和7位成員的共識。」這次也是MIRROR演唱會事故後，阿Wing首度就事件公開發文。

至於So Ching，昨晚在個人IG story留言：「原來今日係28號」。

So Ching在IG發文。

可是政府到今仍然未有交出事故調查報告，有份參與MIRROR演唱會演出的舞者方方，亦在昨天於個人IG story表示：「最近，很好？唔算得上。唔好？亦未至於。就係行屍走肉，好耐無由心而發地笑，連想喊既能力都好似失去咗，但有種情緒一直在心頭醖釀。失望、不甘、不忿？我分唔到。」

她更直言：「報告等完一個月又一個月又一個月，講真，真係好怕，怕所有嘢都還原基本歩，嗰啲講話有檢討正視改善嘅，係咪講完兩句就當無事發生？試下噏埋出嚟畀大家聽下，檢討正視改善咗啲咩？難道講咗就當做咗？三個月，我仍然一腦都係問號。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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