【毅行者】樂施會毅行者停辦3年終獲批　明年2月24至26日復辦

▲ 樂施會毅行者停辦3年終獲批，明年2月24至26日復辦。（資料圖片）

樂施會今 (29日)宣布，停辦3年的「樂施毅行者」，終獲批准在明年2月24至26日復辦，容許600隊參賽，即最多2,400人參與，所有參與活動人士必須於活動14日前持有疫苗通行證「藍碼」。

樂施毅今年10月再次向當局呈交最新實體活動建議書，在昨 (28日)獲當局批准舉辦實體活動。樂施會對於今次獲批毅行者感到非常鼓舞，又指毅行者能夠成功舉辦對於樂施會扶貧工作極為重要。

「樂施毅行者2022」活動主題是「毅行‧從山出發：世界天天轉‧仍未怕路遠」，已報名的隊伍將於一周內收到大會電郵通知，確認大會已收到報名並會再核實參加資格。

若申請隊伍數量比政府批准數量為多，「樂施毅行者2021 - VIRTUALLY TOGETHER」籌款達港幣20,000元的隊伍將優先獲派名額，剩餘的再以抽籤形式分配，11月底公布抽籤結果。

為確保公眾安全，活動須符合在政府限聚令下舉辦大型體育活動之要求，參與隊伍不多於600隊，即2400名毅行者，大會亦不建議安排支援隊伍 ，大會將相應增加檢查站的食物及飲品的供應。

所有參與活動人士必須於活動14日前持有疫苗通行證「藍碼」，並須提供活動開始前48小時內有效的核酸檢測陰性及活動當日的快測陰性結果證明，活動期間亦須遵守其他相關防疫措施。

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責任編輯：李榮忠