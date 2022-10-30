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【強制檢測】50處納強檢　西九君臨天下、紅磡海濱南岸、將軍澳維景灣畔、新都城、大圍名城等上榜

社會 01:26 2022/10/30

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50幢大廈居民要在萬望節前完成強制檢測。 湯致遠攝

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月23日至10月29日期間，曾身處下列50個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月30日或31日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 慈雲山慈民邨民裕樓
  • 牛頭角彩盈邨盈順樓
  • 大圍美田邨美庭樓
  • 馬鞍山恆安邨恆山樓
  • 筲箕灣愛東邨愛平樓
  • 黃大仙黃大仙上邨啟善樓
  • 鰂魚涌英皇道 993 號得利大廈
  • 屯門田景邨田翠樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉逸閣
  • 藍田平田邨平仁樓
  • 天水圍天祐苑祐泰閣
  • 尖沙咀君臨天下 1 座
  • 牛池灣彩虹邨翠瓊樓
  • 藍田康逸苑康庭閣
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 14座
  • 紅磡海濱南岸 2 座
  • 粉嶺欣盛苑欣麗閣
  • 沙田瀝源邨貴和樓
  • 將軍澳新都城 2 期 5 座
  • 大圍金獅花園金安閣
  • 北角英皇道 632 號慧雲峯
  • 大角咀維港灣 9 座
  • 粉嶺欣盛苑欣喜閣
  • 將軍澳頌明苑冠明閣
  • 長沙灣海麗邨海信樓
  • 屯門景新臺 2 座
  • 荔枝角盈暉臺 1 座
  • 柴灣藍灣半島 1 座
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居 8座
  • 將軍澳維景灣畔 15 座
  • 荃灣荃灣中心成都樓
  • 元朗朗庭園 3 座
  • 油塘油翠苑漾美閣
  • 牛池灣彩雲二邨瓊宮樓
  • 長沙灣宇晴軒 2 座
  • 長沙灣李鄭屋邨道德樓
  • 大圍名城 3 期 2 座(北翼及南翼)
  • 東涌逸東二邨翠逸樓
  • 天水圍栢慧豪園 2 座
  • 半山區堅道 80-88 號堅都大廈
  • 天水圍天富苑榮富閣
  • 將軍澳富康花園 1 座
  • 荃灣荃德花園 B 座
  • 東涌映灣園映濤軒 8 座
  • 石硤尾白田邨詠田樓
  • 茶果嶺麗港城 5 座
  • 觀塘順緻苑順應閣
  • 屯門新屯門中心 9 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 馬灣珀麗灣 19 座
  • 九龍灣啟業邨啟裕樓

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責任編輯　李志強

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