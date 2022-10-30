【強制檢測】50處納強檢 西九君臨天下、紅磡海濱南岸、將軍澳維景灣畔、新都城、大圍名城等上榜
社會 01:26 2022/10/30
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月23日至10月29日期間，曾身處下列50個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月30日或31日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 慈雲山慈民邨民裕樓
- 牛頭角彩盈邨盈順樓
- 大圍美田邨美庭樓
- 馬鞍山恆安邨恆山樓
- 筲箕灣愛東邨愛平樓
- 黃大仙黃大仙上邨啟善樓
- 鰂魚涌英皇道 993 號得利大廈
- 屯門田景邨田翠樓
- 秀茂坪曉麗苑曉逸閣
- 藍田平田邨平仁樓
- 天水圍天祐苑祐泰閣
- 尖沙咀君臨天下 1 座
- 牛池灣彩虹邨翠瓊樓
- 藍田康逸苑康庭閣
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 14座
- 紅磡海濱南岸 2 座
- 粉嶺欣盛苑欣麗閣
- 沙田瀝源邨貴和樓
- 將軍澳新都城 2 期 5 座
- 大圍金獅花園金安閣
- 北角英皇道 632 號慧雲峯
- 大角咀維港灣 9 座
- 粉嶺欣盛苑欣喜閣
- 將軍澳頌明苑冠明閣
- 長沙灣海麗邨海信樓
- 屯門景新臺 2 座
- 荔枝角盈暉臺 1 座
- 柴灣藍灣半島 1 座
- 天水圍嘉湖山莊景湖居 8座
- 將軍澳維景灣畔 15 座
- 荃灣荃灣中心成都樓
- 元朗朗庭園 3 座
- 油塘油翠苑漾美閣
- 牛池灣彩雲二邨瓊宮樓
- 長沙灣宇晴軒 2 座
- 長沙灣李鄭屋邨道德樓
- 大圍名城 3 期 2 座(北翼及南翼)
- 東涌逸東二邨翠逸樓
- 天水圍栢慧豪園 2 座
- 半山區堅道 80-88 號堅都大廈
- 天水圍天富苑榮富閣
- 將軍澳富康花園 1 座
- 荃灣荃德花園 B 座
- 東涌映灣園映濤軒 8 座
- 石硤尾白田邨詠田樓
- 茶果嶺麗港城 5 座
- 觀塘順緻苑順應閣
- 屯門新屯門中心 9 座
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 馬灣珀麗灣 19 座
- 九龍灣啟業邨啟裕樓
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責任編輯 李志強