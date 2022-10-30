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【人踩人慘劇】首爾萬聖節釀人踩人慘劇　南韓官方證實：149死、76人傷

社會 07:56 2022/10/30

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南韓首爾萬聖節釀人踩人慘劇，當局指最少59死150傷。網上圖片

【06:10am】南韓消防當局今早證實，死亡人數有149人，76人受傷。韓聯社報道，149名死者中，有2名外籍人士，亦有15名外籍人士受傷。76名傷者中仍有19人受重傷，死亡人數有可能進一步增加。部份傷者在搶救過程中死亡。大部份死者是29歲以下年輕人。

本港入境處暫時無接獲港人求助個案。中國駐南韓大使館說，暫時無收到中國公民在事故中傷亡的報告。

一名現場目擊者表示，昨晚10時過後，有人在漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近的一條狹窄小巷內跌倒，後面的人群也一個個跌倒，並發生人踩人慘劇。報道指，現場傳出有名人去到一間酒吧，大批民眾爭相湧往酒吧，引發意外。

【02:10am】韓聯社最新報道死亡人數升至120人，逾100人傷。死傷數字由韓國消防當局第二輪記者會上公佈，有可能再增加死亡個案。事故原因仍在調查當中。

南韓在新冠疫情解封後首個萬聖節週末夜發生慘劇。周六(29日)晚上，南韓首爾龍山區梨泰院萬聖派對人踩人慘劇，當局公布最少59人死亡，150人受傷。事故時間為當晚10點15分左右，警方估計梨泰院聚集了10萬人以上。

警方調查相信是梨泰院市中心漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近的一條狹窄小巷內，大量群眾向前推進，發生大規模人踩人事故，現場消息有約50人心肺功能中止。漢密爾頓酒店是首爾的一個主要派對場所。

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韓聯社報導，首爾龍山區梨泰院的萬聖節活動發生意外，截至晚上11時30分，梨泰院市中心的漢密爾頓酒店周圍，最少有約50人心臟驟停，在現場接受心肺復甦搶救。

總統尹錫悅已下令官員迅速採取救援措施，為有關人士急救。當地消防部門收到81宗呼吸困難的救援報告。
 

責任編輯　李志強

社會矛盾 疫情 萬聖節 首爾 南韓

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