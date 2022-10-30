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【萬聖節慘劇】首爾人踩人至少151死包括4名中國公民　尹錫悅：即日起全國哀悼並徹查事故原因【不斷更新】

社會 12:23 2022/10/30

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南韓首爾萬聖節釀人踩人慘劇，當局指最少59死150傷。網上圖片

南韓在新冠疫情解封後首個萬聖節週末夜發生慘劇。周六(29日)晚上10點15分左右，南韓首爾龍山區梨泰院萬聖派對人踩人慘劇，當局今日（30日）指，意外導致至少151死82傷，警方估計梨泰院聚集了10萬人以上。

【12:22】

據環球網，增至4名中國公民在事件中遇難。另有兩名中國公民輕傷。

【11:06】

根據韓聯社，韓國總統尹錫悅上午在龍山總統室發表全國講話，宣布全國哀悼期為即日起至意外解決完成，指是可怕的悲劇，本來不應該發生，對死者表示哀悼，並希望傷者早日康復。他承諾會徹查事故原因，從根本解決問題，確保類似事件不再發生。

【10:35】

據中國傳媒報道，增至3名中國公民在事故中遇難。

【06:10am】南韓消防當局今早證實，死亡人數有149人，76人受傷。韓聯社報道，149名死者中，有2名外籍人士，亦有15名外籍人士受傷。76名傷者中仍有19人受重傷，死亡人數有可能進一步增加。部份傷者在搶救過程中死亡。大部份死者是29歲以下年輕人。

本港入境處暫時無接獲港人求助個案。中國駐南韓大使館說，暫時無收到中國公民在事故中傷亡的報告。在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或透過網上求助表格求助。

一名現場目擊者表示，昨晚10時過後，有人在漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近的一條狹窄小巷內跌倒，後面的人群也一個個跌倒，並發生人踩人慘劇。報道指，現場傳出有名人去到一間酒吧，大批民眾爭相湧往酒吧，引發意外。

【02:10am】韓聯社最新報道死亡人數升至120人，逾100人傷。死傷數字由韓國消防當局第二輪記者會上公佈，有可能再增加死亡個案。事故原因仍在調查當中。

警方調查相信是梨泰院市中心漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近的一條狹窄小巷內，大量群眾向前推進，發生大規模人踩人事故，現場消息有約50人心肺功能中止。漢密爾頓酒店是首爾的一個主要派對場所。

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韓聯社報導，首爾龍山區梨泰院的萬聖節活動發生意外，截至晚上11時30分，梨泰院市中心的漢密爾頓酒店周圍，最少有約50人心臟驟停，在現場接受心肺復甦搶救。

總統尹錫悅已下令官員迅速採取救援措施，為有關人士急救。當地消防部門收到81宗呼吸困難的救援報告。


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責任編輯　李志強、余思嵐

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