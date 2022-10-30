【梨泰院人踩人】首爾梨泰院萬聖節活動致149死76傷　醫護揭致命主因：窒息5分鐘可致腦損

▲ 首爾梨泰院萬聖節活動，導致149人死亡、76人受傷。

南韓首爾梨泰院昨晚（29日）舉辦萬聖節活動，10萬人參加並發生人踩人意外。據韓聯社報道，已造成最少149人遇難、76人受傷。有台灣醫護人員分析事件，現場不一定全都是因踩踏OHCA（心肺功能停止），而有可能站著因密度過大「活活被擠死」。

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有台灣醫護在網上PTT撰文分析，表示踩踏事件的OHCA機轉是以壓力造成的窒息為主，基本上教科書上是說在每平方公尺9個人以上的場地，有更大的機率造成壓力窒息，意思即是光是人群擠壓的壓力，就會像巨人的大手一樣，擠到無法呼吸。

撰文醫護表示，這種狀況通常前後排不一定知道發生甚麼事， 有可能後排以為前排氣氛高漲，但前排已經在逃生被擋下來，最後造成群體混亂、水泄不通。此外，一個人跌倒引起的骨牌效應，會讓更多人相繼跌在地上，造成踩踏傷害，或是人體疊加造成爬不起來的窒息、骨折造成的內出血等，這種等級的救援難度非常高。

而窒息一般預後並不會太好，從窒息開始的5到10分鐘後，腦部開始造成不可逆的神經傷害，光是從救難資源出勤到場，還要配合警方現場動亂的人群，真正接觸到患者的時間應該已經超過10分鐘。這種窒息通常也不太可能實施電擊復甦。

醫護者又建議減少去這種場合，如果去了儘量靠近逃生處，行有餘力就學一下CPR，在救援小組到來之前的10分鐘內，能多壓一個人，就會少一個植物人或是腦死的悲劇。

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責任編輯：羅嘉欣