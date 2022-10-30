【梨泰院人踩人】事故後群眾圍救護車繼續歡呼　消息指疑名人到訪酒吧引發悲劇

南韓首爾龍山區梨泰院在昨晚（10月29日）晚上10時多發生大規模踩踏事故，截至30日上午6時，此事件共造成149死76傷。

當地消防部門自10點15分開始，1小時內接獲81起呼吸困難的報案通報。

綜合外媒報道，此次踩踏事故的發生地點位於梨泰院漢密爾頓酒店旁的一條下坡窄巷，當時有大量群眾聚集在窄巷中，由於有人摔倒，周邊人群由此一個接一個像骨牌般跌倒，層層堆疊擠壓。據南韓媒體報道，大部分罹難者皆為29歲以下的年輕人，其中又以女性居多。

事故發生後，南韓派出全國各地上千名急救人員及百餘救護車輛，趕赴現場救援。一具具遺體排放街頭，消防、救護人員則忙著為呼吸終止、心跳停頓的人進行CPR急救，現場頓成人間煉獄。

疑「名人」到訪

可是，發生如此傷亡慘重的事故，救護車在一旁閃燈，卻仍然有人拍到現場不少群眾照樣跳舞狂歡，當中以年輕人為主。影片被上載網上，立即迅速在IG及Twitter等社交媒體上轉發。這行為引來大批網友不滿：「哇，人們在救護車前這樣做。我不想住在同一個國家。」、「瘋了嗎？」

但另外也有轉發這段影片的網友表示：「不知道發生了大規模傷亡的情況」。

其實梨泰院是餐廳、夜店林立的區域，又曾是韓劇《梨泰院Class》拍攝地，當地的萬聖節派對過去幾年早吸引群眾參加。

今年是首爾社交距離鬆綁後首次萬聖節大型派對活動，在「報復性出遊」心理下，人潮更加特別踴躍，但也因此發生意外。

日本共同社引述南韓媒體報道指，這起事故是因傳出有「名人」到訪當地酒吧，民眾聞訊後瘋狂湧入，引發悲劇。另有說法指部分人食用含有毒品成分的糖果所致。

但截至目前，具體事故原因尚未查清。警方稱，並未接到此次事故與毒品有關的報告。