【梨泰院人踩人】首爾萬聖節人間煉獄致151人死　消防還原現場：站著活活擠死

▲ 韓聯社報道，事故已造成最少151人遇難，當中包括19名外國人。

南韓首爾梨泰院昨晚（29日）舉辦萬聖節活動，10萬人參加，並發生人踩人意外事故。據韓聯社報道，事故已造成最少151人遇難，當中包括19名外國人，遇難者中含中國、伊朗等國的人士，從事發現場影片及相片可見，救援現場仿如人間煉獄。有現場消防員指出，大部分死者並非因跌倒遭踐踏身亡，而是被擠壓致死，以站著的姿態被活活壓死。

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據K NEWS報道，消防局29日晚上約10時40分突接大量通報，表示至少有20人因受人群擠壓而暈倒。有在場消防員憶述，大批死者並非因跌倒遭踐踏致死，而是被前後擁擠的人群「活活擠死」，死亡時呈站著的姿態。

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一名20多歲的生還者憶述，他被人群不斷推擁，一路擠到下坡，其後有一人跌倒導致「骨牌效應」倒下，四方八面傳出呼救聲。而他是在晚上10時30分左右被壓在人群下，到12時被拉出來獲救。

今次萬聖節活動已致151人亡死、82人受傷，死者大多數為20多歲年輕人，龍山區消防局局長崔成範透露，多名死者的死亡地點，集中在一間夜店附近。崔成範更表示，許多遇難者為年約20多歲的女性。

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責任編輯：羅嘉欣