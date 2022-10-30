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【打風預測】天文台：今晚至明早會發出一號風球　「尼格」周二成颱風闖400公里

社會 13:00 2022/10/30

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(天文台截圖)

天文台今日（30日）表示，熱帶氣旋尼格會在今日橫過南海中部，隨後採取較偏北路徑移近華南沿岸。按照現時預測路徑，尼格會在星期日晚（10月30日）進入本港800公里範圍內，天文台會視乎尼格的發展及動向，在星期日晚至星期一（10月31日）早上考慮發出一號戒備信號。此外，一股東北季候風補充會在本週初抵達華南。受到尼格及東北季候風的共同影響，本港本週初至中期風勢頗大，離岸吹強風，本週中期高地風力可能達到烈風程度。進行戶外工作、水上活動或行山的市民應留意天氣變化。天文台會密切監察尼格及東北季候風的發展。

按目前預測路徑，尼格將於周二（11月1日）將升級成颱風級別，中心附近最高持續風速為每小時120公里，並闖入本港400公里範圍，但其後稍稍減弱成強烈熱帶風暴，最近與本港相距約200公里。不過，天文台料尼格最後轉向海南島一帶，並大幅減弱成熱帶低氣壓。

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責任編輯：余思嵐

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