【輪候公屋】派市區順天邨中層公屋欲轉葵涌　港媽為仔女考慮博最後1派：喊出嚟

▲ 港媽派市區公屋順天邨，為仔女想轉葵涌博最後1派，被網民指見好就收。

得公屋得天下！當中不少輪候者尤愛市區公屋，雖然樓齡一般偏舊，但地理交通方便無得輸。近日有名港媽在社交平台發帖，指第1派是牛池灣彩雲二邨，第2派是秀茂坪順天邨，可是第2派後心大心細，表示想方便小朋友葵涌區返學博第3派，由市區轉「擴展市區」， 不少網民反對並建議「見好就收」，亦提出小朋友可轉校的方法。

想放棄順天邨中層公屋

該港媽近日在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，向網民尋求意見，她第1派獲黃大仙牛池灣彩雲二邨，港媽表示自己都想要，奈何家人膝頭有患而行不到斜路，睇樓當天已經行得辛苦行到痛，放棄了該單位。近日港媽收到房署信獲第2派，從帖文照片所見，她一家派到觀塘區秀茂坪順天邨天瑤樓一中層單位，月租為$2040，租約11月16日生效，如選定需11月2日前往有關屋邨辦事處辦理手續，而她未選定欲放棄去博第3派。

一派彩二，二派順天，小朋友葵涌邨返學，我係咪應該申請轉區穩陣啲⋯⋯各位俾啲意見 、為我哋一家祈禱好嗎？喊出嚟。

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為仔女想轉區博最後1派

依房委會資料，港媽當初申請公屋選了「市區」（包括港島及九龍），第1和2派按她意願派到黃大仙區和觀塘區，她想第3派去葵涌區，葵涌屬於公共屋邨劃4個地區的另1區，屬「擴展市區」（包括東涌、沙田、馬鞍山、將軍澳、荃灣、葵涌及青衣）。

很多網民不明白港媽何以要轉區，如一開始知道子女在葵涌上課，想方便小朋友就無理由揀市區，依家剩返一次機會，若轉去派舊樓又得不償失，而且「轉擴市就一定派葵涌咩？如果變派東涌呢？」、「樓主你人生已經好過好多人，見好就收呢，仲要九龍區」等。

統一派位不理想 叩門不成功

港媽解釋小朋友今年是中一，沒想過派到新界學校，曾叩門但不成功，指自己不介意舊樓，但小朋友乘車上學「真係難搞」，才考慮要否轉區博第3派。

諗住佢入到市區學校嘛⋯⋯個細路統一派位派咗去葵涌，上網check唔到有車去，可能要駁，所以就諗係咪轉區好啲⋯⋯

網民支持要第2派

網民提出不同看法，問港媽緊張層樓抑或小朋友讀書的學校，可以為公屋而轉校的￼￼，又或為學校而不要公屋，看個人選擇，沒對錯。亦有網民提供交通情報「如果係順天去葵涌邨，想快少少嘅，可以行上安泰搭290x會快過290a，不過290x班次梳過290a」港媽感謝網民資料，會再親身去第2派的順天邨視察再作決定。

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責任編輯︰王明芳