【餅印父女】錢嘉樂湯盈盈一家迪士尼過萬聖節　大女錢凱晴愈大愈似爸爸

▲ 錢嘉樂一家四口到迪士尼過萬聖節。

明天（31日）就是萬聖節，又是小朋友扮鬼扮馬的日子，育有兩女的湯盈盈及錢嘉樂早前就帶兩個女去迪士尼玩，感受萬聖節的氣氛，大女兒錢凱晴（Alyssa）及二女兒錢凱琪（Kassidy）都已經長大不少，而一直被指跟錢嘉樂似樣的大女錢凱晴，愈大愈似爸爸，有網民笑言是「真正的錢家班」！

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湯盈盈與兩個女兒一樣戴着造型可愛的頭箍，照片所見，一家四口由朝玩到晚，夜晚睇埋煙花，錢嘉樂還單膝跪地幫兩個女留影，當女兒走到累，又玩騎膊馬，流露慈父樣。而三父女合照時，兩位千金都好似爸爸，特別是眼睛，不過身型就似媽媽一樣纖瘦。

網友留言大讚錢家兩位千金可愛，「真正的錢家班」、「囡囡超級可愛」、「Happy family」

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責任編輯:王明芳