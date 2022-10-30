  • 26°C
香港時間 : 20221030日 (週日) 12:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊走私】海關與食環署文錦渡管制站截查入境貨車　檢130萬元大閘蟹小龍蝦

社會 11:38 2022/10/30

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

(新聞處提供)

海關與食環署10月28日在文錦渡管制站進行聯合行動，檢獲約2700公斤懷疑走私大閘蟹及約4公斤懷疑走私小龍蝦，估計市值共約130萬元。

海關人員當日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，經檢查後，在車上已申報的貨物中發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹及小龍蝦。檢獲的懷疑未列艙單大閘蟹估計市值約130萬元；而懷疑未列艙單小龍蝦估計市值約1000元。另外，檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。

案件仍在調查中，一名54歲的男貨車司機正協助調查。
 
走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適宜供人食用。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。另外，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解而未有登記下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

 

相關文章

【強制檢測】50處納強檢　西九君臨天下、紅磡海濱南岸、將軍澳維景灣畔、新都城、大圍名城等上榜
今日 01:26
【強制檢測】50處納強檢　西九君臨天下、紅磡海濱南岸、將軍澳維景灣畔、新都城、大圍名城等上榜
【萬聖節慘劇】首爾人踩人至少151死包括4名中國公民　尹錫悅：即日起全國哀悼【不斷更新】
今日 12:23
【萬聖節慘劇】首爾人踩人至少151死包括4名中國公民　尹錫悅：即日起全國哀悼【不斷更新】
【電話騙案】涉多宗長者電話騙案逾63萬元　警方拘捕1男
今日 09:50
【電話騙案】涉多宗長者電話騙案逾63萬元　警方拘捕1男
【南韓人踩人】英國獨立報誤指本港發生慘劇　網民：「標題需要更正不是香港」
今日 10:13
【南韓人踩人】英國獨立報誤指本港發生慘劇　網民：「標題需要更正不是香港」
【游泳世界盃．多倫多站】何詩蓓200自由泳奪金牌　本港時間今晚將出戰100米自賽事
今日 10:27
【游泳世界盃．多倫多站】何詩蓓200自由泳奪金牌　本港時間今晚將出戰100米自賽事
【打風預測】天文台：「尼格」今晚闖本港800公里　今晚至明早或發出一號風球
今日 10:52
【打風預測】天文台：「尼格」今晚闖本港800公里　今晚至明早或發出一號風球

你可能感興趣

【強制檢測】50處納強檢　西九君臨天下、紅磡海濱南岸、將軍澳維景灣畔、新都城、大圍名城等上榜
今日 01:26
【強制檢測】50處納強檢　西九君臨天下、紅磡海濱南岸、將軍澳維景灣畔、新都城、大圍名城等上榜
【萬聖節慘劇】首爾人踩人至少151死包括4名中國公民　尹錫悅：即日起全國哀悼【不斷更新】
今日 12:23
【萬聖節慘劇】首爾人踩人至少151死包括4名中國公民　尹錫悅：即日起全國哀悼【不斷更新】
【電話騙案】涉多宗長者電話騙案逾63萬元　警方拘捕1男
今日 09:50
【電話騙案】涉多宗長者電話騙案逾63萬元　警方拘捕1男
走私 海關 香港 進出口條例

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【鬼才爸爸】一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【鬼才爸爸】一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾