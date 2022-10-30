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【香港小姐再競選】樊亦敏為健康勁減40磅　三太分享修身心得：聆聽身體狀態【內附詳情】

娛樂 12:29 2022/10/30

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TVB真人騷綜藝節目《香港小姐再競選》在昨晚（10月29日）播出，當中最表演嘉賓之一的「三太」樊亦敏（Amy），在獻唱時穿超貼身半透視連身裙，盡騷勁減40磅後的驕人成果，立即成焦點。

現年51歲、在1991年香港小姐競選奪最上鏡小姐的樊亦敏今次可說是搶盡一眾帥妹鏡。其中她曾因為哮喘長期受過敏性哮喘和水腫問題影響，需常備「救命針」。

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減肥只為健康

樊亦敏曾接受TOPick專透謂拍《金宵大廈2》時體重達顛峰，連拍檔黃子雄也取笑她：「我們劇中演夫婦，都會有一些『床上戲』，他就笑說：『媽咪如果瞓落來的話，張床會側埋一邊』我心想豈由此理，但又無法反駁，因為我的確是肥，都覺得需要健康一點。」

所以她指，其減肥純粹目的以健康為出發點，更奉勸不要盲目跟隨瘦身餐單，因為很易體重反彈：「一個人夠愛惜自已才減肥成功，因為他們會聆聽身體的需要！」

樊亦敏拍《金宵大廈2》時達體重達71kg。

身體響警號

由於本身有杏仁過敏症和患哮喘的原因，身型易腫又易肥：「因為氣管較弱，所以曾患嚴重哮喘，加上身體易過敏，要長時間服食大劑量類回醇，而副作用是令人水腫、有moon face以及生好多骨刺，血液循環差以致體內累積很多廢物，某時候又要食消炎藥，搞到整個身子亂了。」

可是，她在去年5月開始留意到自己身體出問題：「要好好『聆聽』一下，除食杏仁過敏外，會否對其他食物過敏？數據就最準確，所以去了做一些測試，從飲食方面著手，避免吃錯東西令身體不斷發炎。」

樊亦敏奉行少鹽少油飲食外，並戒走令自己過敏的糖及麩質：「本身很愛甜食，所以並非一下子戒掉，以前吃一碗紅豆沙，現在就吃三分二碗，再之後只吃一半。某些人食完麵包會覺得肚脤脤，可能是對麩質敏感，所以我只能少許麵包。」

樊亦敏現時狀態大勇。（曾嘉文 攝）

減肥不用「戒飯」

不少女士跟坊間減肥餐單修身，樊亦敏認為先要了解自己身體狀況：「首先你將健康放在第幾位？某些人寧願用錢打牌，也不會用來做檢查，自覺跟一兩個方法減肥便可，但其實健康是長線投資。」

同時，她指減肥也有季節性之分：「冬天和夏天的減肥不一樣，譬如夏天時我偏熱，可以食西芹等寒淙食物減肥，但冬天時身子屬寒，若再吃西芹和飲綠荼，難以瘦之餘反而會肥胖，那些是『虛肥』，積聚太多氣而水腫。」

此外樊亦敏認為「飯氣」很重要，減磅期間也至少要吃半碗飯：「吃適量的飯是需要，如果靠不吃飯來減肥，人會老得很快。因為有能量才可燃燒脂肪，加上中國人經常說血氣要好，你無米氣是不可以，尤其冬天傷到元氣會很差。」

（曾嘉文 攝）

要「聆聽」身體

要成功瘦身，樊亦敏謂先要學懂「聆聽」身體：「每日花5分鐘觀察下自己，譬如食完某些食物特別攰，甚或感覺唔舒服，這些食物就根本不合適你吃。你要夠愛惜自己才可以減到肥，才肯花時間去聆聽身體的狀態。」

可是不少人在減肥期間遇停滯期而感氣餒，樊亦敏也遇這情況：「每減10磅體重沒有再下調，自然令人感氣餒，但千萬別灰心，忍受兩至三星期體重就會下調，繼續做應該做的，記著要多飲水，有些人說飲水多會水腫，其實飲得不夠才會這樣。」

樊亦敏建議大家將目標磅數訂高一點，有助堅持下去：「譬如現在我想多減10磅，訂下目標減到105磅，但其實目標只是108磅左右，可能帶點阿Q精神，呃下呃下就可以達標，堅持是很簡單，不需要每天計著食量，靠自己調節便可。」

另外，她指步行很重要：「大家別看少行路，每天飯後行路30分鐘會很見效，大家先別貪心，別買齊裝備在街上跑步，以70kg的我來說好易傷及舊患，所以我揀最簡單的方法，用放鬆心情去行路，喜歡的話就多行一點，愈迫自己反愈不想做。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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