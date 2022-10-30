【南韓人踩人】生還者親述「人群互相堆疊多達6層」　多名女生如骨牌被推倒踩踏【多圖】

▲ 生還者親述「人群互相堆疊多達6層」。（網上圖片）

南韓在新冠疫情解封後首個萬聖節週末夜發生慘劇。周六（29日）晚上10點15分左右，南韓首爾龍山區梨泰院萬聖派對人踩人慘劇，當局今日（30日）指，意外導致至少151死82傷，警方估計梨泰院聚集了10萬人以上。

據媒體報道，一名曾一度被困於現場的女子蔡宜凌憶述意外發生時的險情：

我來到俱樂部主街夜店那邊，本來還能小碎步前進，但到後來都是推擠。在擠得水洩不通、無法動彈的情況下，突然有一波推擠的人潮，就把我們一直推一直推，然後有些女生，她們可能力氣小，身形又比較矮小，她們已經跌倒在地上，就被踩了。

據蔡小姐形容，當時後方人員隨時「如波浪般傾倒」，也有女生因受不了擠壓，表情非常痛苦。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

而據目擊者描述，南韓警方昨晚10時15分接獲報案，卻要先拉出窄巷內斜坡路上被一層壓著一層的人員，「人群互相堆疊多達6層」，情境駭人，不少人衣褲被扯破，奄奄一息，須立即實施CPR搶救，惟不少人早已返魂乏術。

初步調查顯示，現場是漢彌爾頓飯店旁邊，連接後街酒店、俱樂部聚集的斜坡巷弄上，在人潮擁擠到水洩不通的情況下，出現人潮推擠，隨後便如骨牌般從較高處的飯店後街開始應聲倒下，導致許多人頭部直接被下壓，因而出現大規模窒息和重傷。

【TOPick診症室】前列腺肥大影響小便功能 「水蒸氣」治療減副作用

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃穎津